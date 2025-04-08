威能帝優質先發桃猿主場搶勝 悍將吞4連敗

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職樂天桃猿隊今天主場出賽，先發投手威能帝6.1局2責失分優質先發，幫助球隊以6比3擊敗富邦悍將隊，威能帝獲選單場MVP，悍將則吞下近期4連敗。

桃猿隊原訂主場開幕戰為3月30日迎戰味全龍隊，比賽因雨延賽，直到今天才又回到主場樂天桃園棒球場出賽，與富邦悍將隊交手，桃猿隊派出威能帝（Pedro Fernandez）先發，威能帝前3局共被敲出3支安打，但沒有失分。

威能帝4局上遇到危機，首名打者因為守備失誤上壘，接著被敲出安打，再因為接連滾地球失掉1分，7局上再遇到狀況，被董子恩、孔念恩敲出安打失分，再被敲出高飛犧牲打掉分，接著被高國麟敲安，再保送李宗賢後退場，呂詠臻接替登板投球，製造雙殺、化解可能再失分的危機。

桃猿隊1局下2人出局後林子偉敲出三壘打，靠著失誤先跑回1分，林智平補上二壘打再添1分，3局下1人出局後林立、林子偉接連敲出安打，2人出局後發動雙盜壘戰術，林立盜回本壘得分。

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桃猿5局下再起攻勢，陳晨威敲出內野安打、盜上二壘，林立補上安打送回團隊第4分，6局再靠著梁家榮二壘打送回1分、宋嘉翔也敲出帶有打點的安打。

桃猿隊先發投手威能帝今天用99球投6.1局，被敲出7支安打，投出7次三振、1次四壞保送，失掉3分（2分責失分），優質先發拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：李亨山）1140408