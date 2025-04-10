世界盃射銅有突破 劉宛渝借外套登頒獎台

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣選手劉宛渝首度在世界盃女子不定向飛靶射下銅牌，她今天表示，很開心在巴黎奧運後有所突破，而賽前未預設會奪牌的她，忘了帶印有會徽的代表隊外套，所幸有楊昆弼及時救援。

巴黎奧運國手劉宛渝這次參加在阿根廷舉辦的射擊世界盃，雖然並非首度遠征南美洲，但時差問題卻一度讓劉宛渝很困擾，劉宛渝接受中央社訪問時表示：「剛到阿根廷前幾天每天只睡2、3小時就醒，直到比賽前一晚才有辦法睡6小時。」

劉宛渝在女子不定向飛靶資格賽以117分、排名第6壓線晉級，決賽每人先射25發後，先產生第6名，後續每射5發，再淘汰1人，在剩下2名選手時，各射10發，決定金、銀牌得主。

劉宛渝今天在決賽射出32分、拿下銅牌，對她而言，滿意中又帶點不滿意，她解釋，由於世界盃決賽經驗不多，決賽時失誤不少，若能扣除失誤，相信獎牌成色會更好。

不過，畢竟是生涯首面世界盃獎牌，劉宛渝開心地表示，算是在巴黎奧運後很大突破，賽前沒有預想到能夠奪牌，也為她後續力拚明年名古屋亞運增添信心。

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劉宛渝還透露一段小插曲，賽後頒獎時經隊友提醒，才想到忘了帶印有會徽的代表隊外套，當下緊急向楊昆弼商借，她開玩笑地說：「因為昆弼很大隻，所以外套很大件，但也沒辦法，只能先暫時穿著。」

劉宛渝在個人賽結束後，接下來將與楊昆弼在混合團體賽出擊，她期待，能再添1面獎牌。（編輯：李錫璋）1140410