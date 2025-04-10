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NBA球星詹姆斯進軍芭比世界 化身首位「肯尼大使」

2025/4/10 21:15（4/10 21:36 更新）
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美泰兒公司準備推出一款以NBA球星詹姆斯為原型的娃娃。（圖取自facebook.com/Mattel）
美泰兒公司準備推出一款以NBA球星詹姆斯為原型的娃娃。（圖取自facebook.com/Mattel）
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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美泰兒公司（Mattel）準備推出一款以NBA球星詹姆斯（LeBron James）為原型的娃娃，這位巨星正式踏入芭比的世界，化身首位「肯尼大使」（Kenbassador）。

美泰兒公司今天表示，詹姆斯過去二十年，無論「在文化、時尚還是社群皆帶來正面影響」，因此選擇他擔任這個品牌的首位「肯尼大使」。

詹姆斯肯尼大使娃娃售價75美元，將於14日在Target指定門市及Target、Amazon、Walmart、美泰兒等線上通路正式販售。

詹姆斯在新聞稿中表示：「我小時候幸能有些好榜樣，他們鼓勵我，並教我透過努力和奉獻能達成甚麼目標。現在我身為大人，我知道對孩子來說，能有些可以尊敬的好榜樣多麼重要。」

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詹姆斯娃娃比標準肯尼娃娃高一英吋，身穿校隊外套、Nike運動鞋，並帶著Beats耳機。

美泰兒資深副總裁柏格（Krista Berger）表示：「很高興能為粉絲帶來新版本的肯尼，藉此讚揚詹姆斯做為眾人榜樣、他的偶像地位和對文化的持久影響，以及致力為下一代樹立好榜樣，激發他們的無限潛能。」（實習編譯：戴岑潔/核稿：陳政一）1140410

詹姆斯娃娃比標準肯尼娃娃高一英吋，身穿校隊外套。（圖取自facebook.com/Mattel）
詹姆斯娃娃比標準肯尼娃娃高一英吋，身穿校隊外套。（圖取自facebook.com/Mattel）
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