渡邊久信為統一獅開球 看好林冠臣有機會一軍

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）前日本職業棒球埼玉西武獅隊投手渡邊久信今天在台北大巨蛋，為中華職棒大聯盟統一7-ELEVEn獅隊開球。渡邊久信表示，看好西武獅野手林冠臣未來有機會升一軍。

統一獅、西武獅合作「台日雙獅交流主題日」10週年，統一獅晚間在大巨蛋交手味全龍隊，渡邊久信賽前開球，曾效力西武獅的統一獅投手郭俊麟擔任接球捕手。

渡邊久信受訪時談及開球表示，很緊張，其實1年沒投球，剛剛也沒熱身；大巨蛋是新球場很漂亮，每個城市只要有好球場，棒球程度都會提升，希望台灣有大巨蛋後，棒球也能提升。

渡邊久信也開玩笑說，郭俊麟在國際賽表現都特別好，去年11月世界12強棒球賽表現也不錯，還笑說：「跟我心中的郭俊麟不一樣。」

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至於去年西武獅選秀第4指名林冠臣，渡邊久信表示，印象是長打者，腳程非常快，目前西武獅打擊較弱，希望透過這樣的選手補強，在打擊上有加持作用；曾在台灣打球的渡邊久信還特別用中文說：「一軍有機會！」

目前日職北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬受關注，渡邊久信說，有看過幾場古林睿煬比賽，投球非常穩定，可給球隊安定感，體型非常好，相信未來可有更好發展。（編輯：李明宗）1140412

中職統一7-ELEVEn獅與日職埼玉西武獅共同合作台日雙獅交流主題日今年邁入第十年，在大巨蛋舉辦系列活動，12日邀請西武獅黃金世代OB名將渡邊久信擔任開球嘉賓，為比賽開球。中央社記者張新偉攝 114年4月12日

中職統一7-ELEVEn獅與日職埼玉西武獅共同合作台日雙獅交流主題日今年邁入第十年，在大巨蛋舉辦系列活動，12日邀請西武獅黃金世代OB名將渡邊久信（中）擔任開球嘉賓，日籍藝人千田愛紗（右）擔任開球打者，獅隊選手郭俊麟（左）擔任開球捕手。中央社記者張新偉攝 114年4月12日