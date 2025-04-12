梅賽斯6局好投助獅擊退龍 自責守備沒有處理好

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事，統一獅洋投梅賽斯繳出6局無失分好投，且直到第5局才被味全龍敲出安打，終場獅隊5比1擊退龍隊，不過賽後他表示，第5局安打是自己沒有處理好。

雙方前5局都沒有攻下分數，直到6局下獅隊展開攻勢，邱智呈、陳傑憲敲安打後，林安可擊出滾地球，二壘手李凱威發生傳球失誤，獅隊攻下1分，潘傑楷再敲安打送回1分。

7局下許哲晏靠著對方失誤後上壘，林佳緯敲出二壘安打帶有1分打點，接著林安可再從陳禹勳手中轟出2分全壘打，本季第4轟出爐。雖然9局上龍隊的陳子豪從陳韻文手中敲出陽春砲，轉隊首轟出爐，不過最終獅隊還是以5比1獲勝。

獅隊先發投手梅賽斯（Cristopher Mercedes）此戰用94球投6局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出4次三振，沒有失分演出優質先發，奪下中職生涯首勝，獲選為單場MVP。

梅賽斯直到5局上2出局前都沒讓對手踏上壘包，不過被張政禹擊出投手方向內野安打，賽後梅賽斯自責地說：「我不會在意有沒有無安打，但很懊惱那球是基本該處理好的球，之後抬頭才發現這是今天的第1支安打。」

有日職經驗的梅賽斯今天順利拿下中職首勝，同時也是獅隊總教練林岳平執教生涯的第300勝。梅賽斯直呼，「真的算是神奇巧合，剛剛並不知道是總教練的第300勝，很高興我的首勝也是總教練的第300勝，很替他很開心。」

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雖然獅隊近期戰績較為低迷，不過梅賽斯指出，「在我們球隊低潮時，球隊內氣氛還是很正面，昨天輸球後今天有這麼漂亮的勝利，對球隊有很大鼓勵作用，讓大家知道其實我們是有這個能力的。」

獅隊在本週末舉辦「台日雙獅交流主題日」，今天吸引1萬3742名觀眾進場。（編輯：龍柏安）1140412

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊12日在台北大巨蛋擔綱主場迎戰味全龍隊，獅隊林安可（圖）7局擊出右外野方向全壘打，帶有2分打點。中央社記者張新偉攝 114年4月12日

中職統一7-ELEVEn獅隊12日在台北大巨蛋擔綱主場迎戰味全龍隊，獅隊林安可（前右）轟出2分砲，回到休息區與隊友開心慶祝。中央社記者張新偉攝 114年4月12日

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊12日在台北大巨蛋交手味全龍隊，6局下，獅隊潘傑楷擊出左外野方向一壘安打 ，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 114年4月12日