隊史首名300勝教頭 林岳平回想當初接任不可思議
2025/4/12 20:14（4/12 20:36 更新）
（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職統一獅隊總教練林岳平今天在大巨蛋奪下執教生涯第300勝，為隊史首人、中職第5人達成此項里程碑，他表示，沒有太在意這個數字，回想起當初接任總教練，覺得很不可思議。
林岳平從2020年球季開始擔任統一獅隊總教練，今天獅隊在台北大巨蛋迎戰味全龍的賽事，最終以5比1獲勝，成為獅隊史上首名300勝總教練，也是中職史上繼徐生明、洪一中、謝長亨、葉君璋後第5人。目前林岳平執教生涯戰績300勝292敗13和、勝率5成07。
賽後林岳平表示，「300勝就是過程，這個數字沒有太在意，總是待得久才有機會，所以在執教的每一天就努力，想辦法幫球隊多1場贏球。」
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回想第一次要接下獅隊總教練這個職務，林岳平指出，「也是滿不可思議的，那時候隊中也有很多好手退下來當教練，當年球隊不順利，球隊希望我來重整球隊的方向，也很感謝球團支持，這幾年有點小小成就，所以希望我們統一可以永續下去。」
雖然獅隊昨天以2比15慘敗龍隊，不過今天就重整旗鼓奪勝，林岳平表示，「昨天大量失分，但我認為就是一場球賽，今天又是新的一天，選手把昨天的情境想辦法扭轉，今天我們做到了，希望選手一直保持在每天戰戰兢兢的心情，看待今年球季。」（編輯：李亨山）1140412
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