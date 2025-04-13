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鄭宗哲高中養成觀察力成養分 邱俊文：球商比同齡好

2025/4/13 16:54（4/13 17:17 更新）
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匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲（圖）登上大聯盟，高中教練、現台鋼雄鷹內野守備兼跑壘教練邱俊文稱讚鄭宗哲高中球商就比同齡好，盼他好好享受。（中央社檔案照片）
匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲（圖）登上大聯盟，高中教練、現台鋼雄鷹內野守備兼跑壘教練邱俊文稱讚鄭宗哲高中球商就比同齡好，盼他好好享受。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯新北13日電）匹茲堡海盜隊鄭宗哲成為台灣第18名登上大聯盟的球員，高中教練、現台鋼雄鷹守備教練邱俊文稱讚鄭宗哲高中球商就比同齡好，從高中培養觀察、情蒐能力累積成經驗，盼他好好享受。

海盜隊23歲野手鄭宗哲本季首度升上大聯盟，在台灣時間10日比賽首度先發出賽，就讀普門中學時期的總教練、現任中職台鋼雄鷹隊內野守備兼跑壘教練邱俊文表示，有看鄭宗哲出賽的轉播，感覺得出來鄭宗哲有點緊張，但緊張是來自於想要有表現讓大家看到，也知道大家都很關注他，「很積極，但有點求好心切，放不太開。」

邱俊文回憶高中時期的鄭宗哲，當時普門棒球隊成立沒多久，在高雄市內選擇青棒球隊不會是大家的首選，當時鄭宗哲和同學到普門招生測試，跑壘秒速讓教練團印象深刻，後來才知道鄭宗哲曾練過田徑。

邱俊文提到，當時普門陣容還沒有這麼整齊，鄭宗哲高一時就讓他負擔游擊中線重責，面對比賽也很能享受，升上高二扮演學長角色帶領學弟也做得很好。

邱俊文分享，過去執教普門時會希望球員多觀察、多嘗試情蒐，不要一成不變，因為棒球是一直在變動的，從高中開始養成，自然會帶到下一個階段，得到越多資訊在場上就更知道該怎麼應對。

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鄭宗哲在高中出賽屢屢展現高球商，邱俊文透露，某次比賽鄭宗哲主動提出想要盜本壘的想法，因為觀察到投手的破綻，雖然最後沒有成功，但透過失敗學經驗，下次就可以觀察得更仔細，「當時就覺得鄭宗哲的球商比同齡球員好很多。」

看到昔日子弟兵終於站上夢想舞台，邱俊文表示，有傳訊息鼓勵鄭宗哲，美夢成真，希望他能好好享受。（編輯：張雅淨）1140413

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