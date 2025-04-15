呂詠臻對前東家亢奮又陌生 太專注錯過蔣少宏的微笑

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）投手呂詠臻因自由球員補償從味全龍轉隊樂天桃猿，今天轉隊後首度登板對前東家，中繼投1局無失分；呂詠臻直言特別亢奮但對戰陌生專注抓出局數，以至於沒有留意到蔣少宏送出的微笑。

野手朱育賢去年底行使自由球員（FA）權利從桃猿轉隊至味全龍，桃猿隊透過自由球員補償制度選進投手呂詠臻。

呂詠臻轉隊後首度登板對上前東家，今天在台北大巨蛋中繼登板，先四壞保送張政禹，接著三振蔣少宏，2人出局後被郭天信跑出內野安打，接著讓李凱威敲出滾地球出局，完成投球任務。

呂詠臻今天總計用23球投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，拿下個人本季第4次中繼成功。

呂詠臻表示，對前東家登板特別亢奮，過去也在龍隊待過蠻長一段時間，但相對來說對龍隊的打者也最陌生，龍隊開季近況好、打擊表現也好，上場專注一個出局數一個出局數抓。

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呂詠臻過去與蔣少宏是投捕搭檔、十分熟悉，今天剛好對決到蔣少宏，呂詠臻表示，當下蔣少宏會執行短打戰術、想要推進；被問起有沒有注意到蔣少宏一直對他微笑卻沒有得到回應，呂詠臻笑說：「當下真的沒有注意到，下次會get到！」

呂詠臻登板那局狀況也不少，有讓龍隊打者上壘，也有重播輔助判決挑戰拉長時間，他表示，搭配捕手張閔勛還有其他隊友都有鼓勵他，專心在下一個打者、沒有受到太多影響。（編輯：李亨山）1140415