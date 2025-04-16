與李凱威同日達成500安 郭天信直呼緣分很奇妙

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事，味全龍靠著樂天桃猿馬傑森再見失誤以5比4險勝，郭天信、李凱威同一天達成生涯500安為史上首次，郭天信直呼這是緣分，兩人去年還一起升格當爸爸。

7局下龍隊一、二壘有人時，郭天信敲出三壘安打帶有2分打點，接著張政禹再敲出1打點安打；8局上桃猿的林立從陳冠偉手中轟出追平3分砲，9局上林泓育敲二壘安打後，宋嘉翔再敲安打送回桃猿隊超前分。

不過9局下龍隊的郭天信、李凱威從陳柏豪手中選到保送，張政禹犧牲短打形成二、三壘有人，最後吉力吉撈．鞏冠擊出游擊方向滾地球，造成桃猿游擊手馬傑森再見失誤，終場龍隊以5比4擊退桃猿隊。

李凱威在4局下敲出職棒生涯第500安，郭天信在5局下也達成500安里程碑，分別為隊史第6、第7人，且是史上首次同日2名選手達成500安打紀錄。郭天信、李凱威都是在2019年龍隊復隊後首次選秀進職棒，李凱威是第2指名、郭天信第3指名。

總教練葉君璋賽後也直呼：「很妙，2個人同一天500安，很恭喜他們，500安沒有那麼容易，而且他們打職棒的時間沒有很長，表示他們不管身體、調整都做得相當好。」

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2人賽前生涯累積安打都是499支，郭天信笑說：「賽前我就跟他（李凱威）說，不用等我沒關係，我會追上你。」郭天信也直呼緣分很奇妙，跟李凱威從本來不認識，到2人在文化大學相識，之後同一年選秀，還在同一年生小孩，「比賽結束後我們有擁抱一下。」郭天信、李凱威去年都升格當爸爸。

今年透過FA轉隊到味全龍隊的陳子豪，目前距離生涯千安還差3支，郭天信表示，「從他剛來我就覺得他壓力很大，想幫他分擔壓力，快了快了。」（編輯：龍柏安）1140416