陳柏毓5局無失分與勝投擦身 鄭宗哲李灝宇同場出賽

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天在小聯盟2A先發登板，5局5K無失分、與勝投擦身；海盜隊3A野手鄭宗哲維持手感，單場敲2安，同場出賽的老虎隊3A野手李灝宇有盜壘成功。

海盜隊2A今天與紐約洋基隊2A交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓開賽被首名打者敲出安打，接著製造雙殺，讓打者敲出滾地球出局、沒有失分。

陳柏毓2局到4局讓打者9上9下，5局上投出觸身球保送，接著先三振抓出局數，再連續讓2名打者敲出飛球出局、沒讓對手延續攻勢，球隊1比0領先時退場，是勝投候選。

海盜隊牛棚7局上失掉1分，也讓陳柏毓無緣勝投，海盜隊8局下靠著接連安打搶下致勝分，終場以2比1搶勝；陳柏毓今天用57球投5局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，無失分、無關勝敗，賽後防禦率3.86。

海盜隊3A今天與底特律老虎隊3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打9棒、守游擊，老虎隊陣中台灣野手李灝宇則先發打3棒、守二壘。

李灝宇1局上吞下三振，鄭宗哲3局下敲出左外野方向安打，李灝宇4局上選到保送上壘、跑出本季第3盜，鄭宗哲5局下1人出局後敲出三壘方向安打，但企圖盜二壘時，老虎隊捕手傳給二壘手李灝宇將鄭宗哲觸殺出局。

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李灝宇6局上吞下三振，鄭宗哲則是6局下、8局下都敲出左外野方向飛球出局，李灝宇9局上靠著觸身球保送上壘。

鄭宗哲回到小聯盟3A近兩場出賽單場至少雙安，今天4打數敲出2支安打，賽後打擊率2成73；李灝宇單場2打數吞2K，有四壞保送、觸身球保送上壘，有1得分、1盜壘，賽後打擊率2成54，海盜隊終場以6比2搶勝。（編輯：張雅淨）1140420