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NBA懷特飆30分領軍 塞爾蒂克季後賽旗開得勝[影]

2025/4/21 10:04（4/21 10:25 更新）
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NBA波士頓塞爾蒂克在後衛懷特（背號9號者）21日率隊以103比86擊敗奧蘭多魔術。（圖取自x.com/celtics）
NBA波士頓塞爾蒂克在後衛懷特（背號9號者）21日率隊以103比86擊敗奧蘭多魔術。（圖取自x.com/celtics）
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（中央社記者陳容琛台北21日電）美國職籃NBA衛冕軍波士頓塞爾蒂克今天在後衛懷特飆進7記三分球、狂砍30分的帶領下，以103比86擊敗奧蘭多魔術，季後賽首輪如願開出紅盤。

挑戰2連霸的塞爾蒂克今天在主場迎戰魔術，沒想到上半場打完以1分落後，所幸後衛懷特（Derrick White）挺身而出，全場飆進7記三分球、狂砍30分，搭配板凳出發的普里查德（Payton Pritchard）貢獻19分，幫助塞爾蒂克在易籃後逆轉戰局，如願在季後賽首戰奪勝。

此役塞爾蒂克主力球星塔特姆（Jayson Tatum）投籃手感不佳，但得分和籃板仍貢獻「雙10」17分、14籃板，上季總冠軍賽最有價值球員布朗（Jaylen Brown），季末飽受膝傷困擾，如今在季後賽順利復出，貢獻16分、5籃板、2抄截。

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值得一提的是，塔特姆在第4節出現小插曲，準備嘗試灌籃時卻遭到魔術球員卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）惡意犯規，讓他當下神情痛苦緊抓右手，不過仍持續留在場上，賽後塔特姆接受媒體聯訪時透露傷勢沒有大礙，「雖然一開始有點痛，但之後就沒有不舒服感覺。」

另外，東區頭號種子的克里夫蘭騎士今天則與邁阿密熱火正面交鋒，靠著明星後衛密契爾（Donovan Mitchell）、賈蘭德（Darius Garland）聯手攻下57分，加上板凳出發的傑洛姆（Ty Jerome）投進5記三分球、挹注28分，最後以121比100成功捍衛主場，同時搶下季後賽首勝。（編輯：陳清芳）1140421

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