NBA獨行俠交易輸家無緣季後賽 1.8%能抽中狀元籤

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（中央社記者黎建忠台北19日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在附加賽第2輪慘敗給灰熊，確定無緣季後賽，經歷了交易過後的慘澹球季，根據美國媒體計算，獨行俠仍有1.8%的機會抽中狀元籤。

自從今年2月2日，獨行俠主動提出拿唐西奇（Luka Doncic）交易湖人的戴維斯（Anthony Davis）後，連同例行賽後的2場附加賽在內，戰績僅14勝21敗。

上個賽季獨行俠在唐西奇單核心帶領下，一路殺進總冠軍賽才敗給波士頓塞爾提克，沒想到今年連季後賽都沒得打。

今天戴維斯在第4節剩下8分多鐘時，因受傷下場休息，此時現場轉播單位，直接對著坐在觀眾席上的獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）拍，而他的臉部表情相當微妙。

根據美國媒體統計，在哈里森擔任總管的4年內，2022年獨行俠打進西區決賽、2023年無緣季後賽、2024年打到總冠軍賽、2025年又無緣季後賽，整體戰績像坐雲霄飛車大起大落。

輸掉附加賽後，獨行俠和芝加哥公牛在今年的選秀順位都排在第11位，抽到狀元籤的機率是1.8%，前3順位的機率是14%。

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在過去的3個10年內，曾出現過1993年的奧蘭多魔術，以1.5%的機率抽到狀元籤選了韋伯（Chris Webber）；2008年公牛以1.7%的機率抽到狀元籤選了羅斯（Derrick Rose）；2014年克里夫蘭騎士同樣以1.7%的機率抽到狀元籤選了威金斯（Andrew Wiggins）。

若獨行俠能夠成為這個10年的神抽代表抽中狀元籤的話，就有機會拿下狀元大熱門、杜克大學的佛萊格（Cooper Flagg），和戴維斯組成新雙塔。（編輯：方沛清）1140419