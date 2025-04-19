NBA西區季後賽首輪陷激戰 湖人對灰狼最受矚目

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（中央社記者黎建忠台北19日電）隨著曼菲斯灰熊今天在附加賽第2輪擊敗獨行俠搶下第8種子，美國職籃NBA西區季後賽對戰確定。其中最受矚目的就屬明天開打的湖人和灰狼，根據ESPN專家投票，一致看好湖人晉級。

NBA西區季後賽首輪對戰組合，分別為第1的奧克拉荷馬雷霆對第8的曼菲斯灰熊、第2的休士頓火箭對第7的金州勇士、第3的洛杉磯湖人對第6的明尼蘇達灰狼、第4的丹佛金塊對第5的洛杉磯快艇。

西區各隊戰力接近，連例行賽拚到最後1天才決定誰能打季後賽、誰得打附加賽，季後賽首輪同樣難以預測。

湖人由菜鳥教練瑞迪克（JJ Redick）領軍打出令人驚艷的賽季，尤其季中交易來唐西奇（Luka Doncic），更讓全隊進攻提升另一個檔次。

根據美國媒體統計，唐西奇生涯季後賽平均30.92分，在NBA史上僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的33.45分；而NBA季後賽生涯得分王，正是唐西奇隊友詹姆斯（LeBron James）的8162分，這2名季後賽名將首度合作，更讓外界期待。

ESPN也在季後賽前由10名專家進行預測投票，湖人和灰熊之戰，結果有8人認為湖人會在打完6戰晉級、2人認為打到第7戰晉級，等於10名專家都認為湖人可以闖過首輪。

唐西奇在賽前受訪時提到，「我很喜歡大場面的比賽，尤其是季後賽這種需要100%投入的情況，我真的很期待比賽開打」。

灰狼在最後21場例行賽贏了17場，且總勝場數也僅少湖人1場，雙方實力相當接近；瑞迪克提到：「灰狼不是典型的第6種子，他們有各種不同類型的球員，實力相當堅強。」

至於NBA的「流量密碼」勇士隊，附加賽首輪擊敗灰熊，搶下第7種子，首輪對上滿滿年輕人的火箭。

勇士自從巴特勒（Jimmy Butler）加盟後，打出24勝7敗的戰績，他和柯瑞（Stephen Curry）、葛林（Draymond Green）等3名老將產生出極佳的化學反應；反觀火箭陣中，僅范佛利特（Fred VanVleet）、布魯克斯（Dillon Brooks）較有季後賽經驗。

根據ESPN統計，火箭的球員在季後賽上場時間僅11000多分鐘，而勇士則是高出1倍；另外自從2003年以來，火箭在7戰4勝制的比賽中，勝率僅37%，因此多名專家看好勇士能在6場比賽晉級。

金塊和快艇之戰同樣充滿話題，從歷史上來看，金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）從2021年4月到2023年11月，參加了對快艇的10場比賽，並且贏了其中9場；但在他參與的最近5次交手，反而是快艇贏了4場。

金塊的最大變數就是後衛莫瑞（Jamal Murray），健康的他，在4次擊敗快艇的比賽中，投籃命中率高達53%、三分球更是21投11中。

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只不過，在雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）都健康下的快艇，確實很難被擊敗，更何況他們還有一個打出全明星身手的中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）。

最後雷霆對灰熊之戰，應該毫無意外，會由雷霆輕鬆過關晉級。（編輯：方沛清）1140419