加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／台灣燈會2030年擬邁向4.0新變革 考慮定點舉辦規模縮小
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA3/300
首頁 / 運動

NBA莫蘭特領軍擊退獨行俠 灰熊奪西區第8種子

2025/4/19 13:48（4/19 14:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職籃NBA最後一場附加賽19日由曼菲斯灰熊出戰達拉斯獨行俠，灰熊靠莫蘭特（圖）、傑克森、貝恩3人得分20分以上，以120比106搶下西區第8種子。（圖取自x.com/memgrizz）
美國職籃NBA最後一場附加賽19日由曼菲斯灰熊出戰達拉斯獨行俠，灰熊靠莫蘭特（圖）、傑克森、貝恩3人得分20分以上，以120比106搶下西區第8種子。（圖取自x.com/memgrizz）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北19日電）美國職籃NBA最後一場附加賽今天由曼菲斯灰熊出戰達拉斯獨行俠，灰熊靠莫蘭特、傑克森、貝恩3人得分20分以上，以120比106搶下西區第8種子，季後賽首輪將對決奧克拉荷馬雷霆。

灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）日前在與金州勇士附加賽扭傷腳踝，昨天缺席練球，今天與獨行俠一役，攸關西區最後一席季後賽席位，莫蘭特不僅帶傷上陣，還在首節倒數4分27秒，隊友愛達瑪（Santi Aldama）出手未進後，一旁的莫蘭特直接補灌得分。

灰熊上半場靠著傑克森（Jaren Jackson Jr.）、貝恩（Desmond Bane）3人得分雙位數，取得66比49領先，反觀獨行俠由戴維斯（Anthony Davis）苦撐，個人獨攬22分。

戴維斯第3節率領獨行俠一度追成僅剩7分差，灰熊的康查爾（John Konchar）、傑克森連續得分終止對手得分氣勢，前3節打完灰熊仍領先18分。

決勝節戴維斯一度表情痛苦、扶著右膝走向替補席，比賽最後5分鐘就未再上場，全場轟下40分、9籃板，而灰熊再度將分數拉開至20分後，也讓勝負提前底定。

google news透過 Google News追蹤中央社

灰熊先發5人得分雙位數，傑克森拿下24分，帶傷出戰的莫蘭特、貝恩各貢獻22分。

灰熊贏球後，鎖定西區第8的席位，將在季後賽首輪迎戰雷霆，兩隊系列賽首戰將在21日登場。（編輯：梁君棣、李淑華）1140419

#NBA
#灰熊
#傑克森
#貝恩
#季後賽
#莫蘭特
#戴維斯
#獨行俠
#美國職籃
莫蘭特
NBA單節轟52分灰狼寫隊史新猷 勝灰熊助勇士登第6灰熊球星莫蘭特又做出開槍手勢 NBA開罰7.5萬美元
戴維斯
NBA戴維斯復出拿12分 獨行俠擊退籃網收2連勝唐西奇交易後首戰獨行俠 湖人教練：他會準備好的
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA唐西奇首披湖人戰袍拚季後賽 相信球隊奪冠實力
66
更多編輯台推薦新聞：