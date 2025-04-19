NBA莫蘭特領軍擊退獨行俠 灰熊奪西區第8種子

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）美國職籃NBA最後一場附加賽今天由曼菲斯灰熊出戰達拉斯獨行俠，灰熊靠莫蘭特、傑克森、貝恩3人得分20分以上，以120比106搶下西區第8種子，季後賽首輪將對決奧克拉荷馬雷霆。

灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）日前在與金州勇士附加賽扭傷腳踝，昨天缺席練球，今天與獨行俠一役，攸關西區最後一席季後賽席位，莫蘭特不僅帶傷上陣，還在首節倒數4分27秒，隊友愛達瑪（Santi Aldama）出手未進後，一旁的莫蘭特直接補灌得分。

灰熊上半場靠著傑克森（Jaren Jackson Jr.）、貝恩（Desmond Bane）3人得分雙位數，取得66比49領先，反觀獨行俠由戴維斯（Anthony Davis）苦撐，個人獨攬22分。

戴維斯第3節率領獨行俠一度追成僅剩7分差，灰熊的康查爾（John Konchar）、傑克森連續得分終止對手得分氣勢，前3節打完灰熊仍領先18分。

決勝節戴維斯一度表情痛苦、扶著右膝走向替補席，比賽最後5分鐘就未再上場，全場轟下40分、9籃板，而灰熊再度將分數拉開至20分後，也讓勝負提前底定。

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灰熊先發5人得分雙位數，傑克森拿下24分，帶傷出戰的莫蘭特、貝恩各貢獻22分。

灰熊贏球後，鎖定西區第8的席位，將在季後賽首輪迎戰雷霆，兩隊系列賽首戰將在21日登場。（編輯：梁君棣、李淑華）1140419