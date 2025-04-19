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NBA衛冕軍塞爾蒂克拚2連霸 季後賽首輪對決魔術

2025/4/19 14:24
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（中央社記者陳容琛台北19日電）美國職籃NBA季後賽即將於台灣時間20日登場，其中衛冕軍波士頓塞爾蒂克首輪將對上從附加賽出線的奧蘭多魔術，朝著近7年首支完成連霸球隊目標前進。

上季在「雙星」塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）領軍下，塞爾蒂克風光勇奪NBA總冠軍，終結超過15年的冠軍荒，同時笑納隊史第18面冠軍錦旗，並再次超越洛杉磯湖人，獨居NBA史上最多冠軍球隊的頭銜。

本季塞爾蒂克主力陣容幾乎沒有變動，仍維持不俗競爭力，甚至替補出發的普里查德（Payton Pritchard）繳出生涯年表現，有望問鼎年度最佳第六人獎項，讓塞爾蒂克的戰績高居東區例行賽第2種子，僅次於克里夫蘭騎士，同時打破金州勇士締造的團隊單季三分球紀錄，成為外線砲火凶猛的球隊。

隨著NBA季後賽進入倒數計時，塞爾蒂克首要目標自然是鎖定2連霸，並挑戰繼2017-18賽季的勇士隊後，再有球隊如願完成衛冕。而綠衫軍則在季後賽首輪將面對從附加賽出線、由華格納（Franz Wagner）及班凱羅（Paolo Banchero）領軍的魔術隊，其中布朗的右膝骨挫傷勢恢復程度，可能將影響塞爾蒂克能否順利闖過頭關。

至於榮膺東區例行賽頭號種子的騎士，本季由球星密契爾（Donovan Mitchell）搭配「雙塔」莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）等人聯手發揮，加上透過交易補進韓特（De'Andre Hunter）這塊重要拼圖，完成隊史第3度單季例行賽60勝里程碑，季後賽首輪將面對壓線取得晉級門票的邁阿密熱火。

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休賽季動作頻頻的紐約尼克，藉由交易先後換回後衛布里吉斯（Mikal Bridges）、明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns），也打出不錯的化學效應，高居東區例行賽第3種子，季後賽首輪對手則是本季完全脫胎換骨、睽違6年重返季後賽舞台的底特律活塞。

另外，東區例行賽位居第4種子的印第安納溜馬，上季在東區冠軍賽遭到塞爾蒂克橫掃，本季誓言捲土重來，然而季後賽首輪對手並不好惹，是帶著8連勝氣勢進入季後賽的密爾瓦基公鹿，其中公鹿球星里拉德（Damian Lillard）因右小腿深部靜脈血栓而無限期停賽，能否在系列戰復出可能將成為影響戰局關鍵。（編輯：李錫璋）1140419

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