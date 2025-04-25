平野惠一直言看錯暗號不應發生 說出終極目標

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職中信兄弟23日與統一獅比賽有因看錯暗號的跑壘失誤，兄弟總教練平野惠一直言這與技術面無關，身為職棒球員不應發生，並說出終極目標，是希望不下暗號，球員就知道該怎麼做。

兄弟23日與獅隊比賽，兄弟5局上1分落後，一、三壘有人局面，三壘跑者宋晟睿離壘過遠被牽制出局，也讓兄弟攻勢瓦解；兄弟與獅隊鏖戰至延長賽第10局，兄弟因再見暴投以2比3吞敗。

今天賽前平野惠一受訪被問起23日比賽出現較多跑壘狀況，他坦言是失誤，失誤多自然而然無法贏球，也認為看暗號失誤是無關技術面的東西，作為職棒選手不應該出現這種失誤，不是等著暗號，更應該是預測這種局面會有什麼暗號、做好執行準備。

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平野惠一說出期望，「終極目標是，可能只需要眼神交流，球員就知道什麼時候該怎麼做」。他也提到，有些球員在2人出局、站上三壘時，還一直在等暗號，甚至是跑壘時也不看眼前的球、一直看著休息區等教練團打暗號，這些細節會展現球隊現況，也是他一直想要改善的部分。

平野惠一提到，隨著近代棒球不斷進步，球員思考能力變得越來越重要，希望球員具備觀察、想像力，以及預測未來的能力，雖然都是技術面以外的事情，但都是息息相關的部分，如果不動腦思考，就很難保持一整個球季有穩定的水準表現。（編輯：張雅淨）1140425