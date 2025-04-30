加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

北市大奪全大運男子體操團體金牌 教練盼維持傳統

2025/4/30 18:31（4/30 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
114年全國大專校院運動會男子競技體操項目從4月28日到5月1日在嘉南藥理大學紹宗體育館登場，首日登場的公開組男子團隊，台北市立大學靠著亞運國手蕭佑然（後排中）領軍，順利以總分202.092摘金。圖前中為北市大校長邱英浩。（台北市立大學提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月30日
114年全國大專校院運動會男子競技體操項目從4月28日到5月1日在嘉南藥理大學紹宗體育館登場，首日登場的公開組男子團隊，台北市立大學靠著亞運國手蕭佑然（後排中）領軍，順利以總分202.092摘金。圖前中為北市大校長邱英浩。（台北市立大學提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北30日電）由亞運國手蕭佑然領軍的台北市立大學，在今年全國大專校院運動會拿下男子競技體操團體金牌；教練鄭焜杰表示，希望北市大體操隊能維持優良傳統，選手才有完整的訓練環境。

由教育部體育署主辦、台南長榮大學承辦的114年全大運於4月27日開幕，其中男子競技體操從4月28日到5月1日在嘉南藥理大學紹宗體育館登場。

首日登場的公開組男子團隊，北市大靠著蕭佑然領軍，搭配江禹利、邱柏巽、蕭沛然，以總分202.092摘金；其中蕭佑然在合計在6個項目拿到71.831分，是4名選手最高的。

北市大4名選手中，蕭佑然是博士班新生，他的哥哥蕭沛然則是今年剛進碩士班，另外還包括運動藝術學系1年級的江禹利，搭配陸上系3年級的邱柏巽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教練鄭焜杰今天接受中央社記者訪問時表示，這4名選手都是從大同高中送到北市大延續生涯，成績一直都不錯，「今年剛好多了3名生力軍，加上原有的邱柏巽正好可以組成團隊參賽，我們希望可以維持北市大過往的優良傳統。」

鄭焜杰強調，北市大的體操隊已經有幾10年歷史，今年的江禹利、蕭沛然都是實力很不錯的選手，加上已經具有教練身分的蕭佑然，就是希望未來有完整的訓練體系成績才能維持不墜。（編輯：龍柏安）1140430

#北市大
#蕭佑然
#台北市立大學
#亞運
#鄭焜杰
蕭佑然
克羅埃西亞體操世界盃 蕭佑然鞍馬預賽第5晉級唐嘉鴻2025年首戰 將發表新動作盼以名字命名
鄭焜杰
陳瑞安轉籍拚體操亞錦賽 台灣好手樂見良性競爭全中運鄭丞佑跳馬、地板雙金連霸 感謝教練爸爸付出
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：