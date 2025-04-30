北市大奪全大運男子體操團體金牌 教練盼維持傳統

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（中央社記者黎建忠台北30日電）由亞運國手蕭佑然領軍的台北市立大學，在今年全國大專校院運動會拿下男子競技體操團體金牌；教練鄭焜杰表示，希望北市大體操隊能維持優良傳統，選手才有完整的訓練環境。

由教育部體育署主辦、台南長榮大學承辦的114年全大運於4月27日開幕，其中男子競技體操從4月28日到5月1日在嘉南藥理大學紹宗體育館登場。

首日登場的公開組男子團隊，北市大靠著蕭佑然領軍，搭配江禹利、邱柏巽、蕭沛然，以總分202.092摘金；其中蕭佑然在合計在6個項目拿到71.831分，是4名選手最高的。

北市大4名選手中，蕭佑然是博士班新生，他的哥哥蕭沛然則是今年剛進碩士班，另外還包括運動藝術學系1年級的江禹利，搭配陸上系3年級的邱柏巽。

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教練鄭焜杰今天接受中央社記者訪問時表示，這4名選手都是從大同高中送到北市大延續生涯，成績一直都不錯，「今年剛好多了3名生力軍，加上原有的邱柏巽正好可以組成團隊參賽，我們希望可以維持北市大過往的優良傳統。」

鄭焜杰強調，北市大的體操隊已經有幾10年歷史，今年的江禹利、蕭沛然都是實力很不錯的選手，加上已經具有教練身分的蕭佑然，就是希望未來有完整的訓練體系成績才能維持不墜。（編輯：龍柏安）1140430