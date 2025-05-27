陳鐿中調整投球機制球速提升 28日一軍生涯初先發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職富邦悍將陳鐿中調整投球機制球速提升，22日一軍初登板中繼1局失3分，教練團提醒面對一軍打者要讓對手猜不透才有機會攻破，明天預計將是生涯首場一軍先發。

悍將投手陳鐿中在去年選秀第3輪被選進，22日首度升上一軍，當天對中信兄弟比賽中繼完成初登板，6局下讓打者3上3下，7局下續投有狀況，接連被敲4支安打失掉3分，1個出局數都沒抓到退場。

陳鐿中總計用24球投1局，被敲出4支安打、沒有投出四死球保送，失掉3分責失分、無關勝敗，官方紀錄單場最快球速為150公里。

陳鐿中表示，之前球隊有安排赴日本訓練，在二軍日籍教練也有協助調整投球機制，讓投球動作更順暢，球速有突破，進到職棒前最快球速149公里。

陳鐿中透露，副領隊兼農場主管林威助在二軍也會主動找他說話、提醒，林威助雖然看起來很嚴肅，但實際上很健談，感覺就像學長、沒有距離，有鼓勵他上一軍要把握機會、好好表現。

透過 Google News 追蹤中央社

22日生涯初登板，家人有到洲際棒球場觀賽，但陳鐿中笑說，「愛之深責之切」，因為爸媽都是運動員、打排球，所以會有些不同的觀察和提醒。

教練團也有提醒陳鐿中，積極進攻的想法很好，但需要調整進壘位置和角度，面對一軍打者，要讓對手猜不透才有機會攻破，知道每隊打者都不好對付。悍將明天在新莊棒球場與統一7-ELEVEn獅隊比賽，陳鐿中預計一軍初先發。（編輯：張雅淨）1140527