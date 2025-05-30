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新職業女壘聯盟AUSL獲MLB奧援 伍佩琴任主席

2025/5/30 10:50（5/30 11:01 更新）
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美國職棒大聯盟宣布，對新成立的職業女壘聯盟AUSL進行策略性投資，協助它永續發展。（Major League Baseball提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年5月30日
美國職棒大聯盟宣布，對新成立的職業女壘聯盟AUSL進行策略性投資，協助它永續發展。（Major League Baseball提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年5月30日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）美國職棒大聯盟（MLB）今天宣布，與新成立的職業女壘聯盟AUSL合作，投入資金與轉播合作，目標是協助AUSL永續發展。華裔背景的前MLB球團總經理伍佩琴（Kim Ng）出任AUSL主席。

美國新成立的女壘聯盟名為Athletes Unlimited Softball League，共4支隊伍，賽季從6月7日到7月23日，每支球隊打24場，首季在12個城市巡迴比賽，預計2026年起改為主客場制。

AUSL聯盟主席伍佩琴（Kim Ng）曾任美國職棒邁阿密馬林魚隊的總經理，為北美職業運動首位女性總管。

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大聯盟今天發布新聞稿，宣布對AUSL進行策略性投資，意即提供資金、協助營運，透過大聯盟賽事的行銷活動、社群平台等多方管道，提升AUSL的能見度，部分賽事將在大聯盟官方平台轉播。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，大聯盟對AUSL的投資，代表大聯盟長期支持壘球發展，擴大對女性運動員的支持，期待將AUSL打造成一個永續發展、具有影響力的聯盟，造福女壘社群。（編輯：陳承功）1140530

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