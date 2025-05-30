混雙葉宏蔚、詹又蓁 首闖新加坡羽球賽4強

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（中央社記者黎建忠台北30日電）台灣羽球混雙好手葉宏蔚、詹又蓁，今天在超級750的新加坡羽球公開賽8強，和對手鏖戰57分鐘，以23比21、20比22、21比15擊敗日本組合霜上雄一、保原彩夏，成功挺進4強。

世界排名第21名的葉宏蔚、詹又蓁，生涯面對世界排名第28名的霜上雄一、保原彩夏，取得2勝0敗的壓倒性勝利。

台灣組合首局開打後就取得領先，不過，在8比5的時候，被對手連得6分，反以8比11落後進入技術暫停；短暫休息過後，台灣組合重整旗鼓，追到17比17平手，在經過5度平手後，順利收下首局。

第2局葉宏蔚、詹又蓁攻勢更加凌厲，先以11比6取得技術暫停領先，隨後又以20比16取得4個賽末點，沒想到遭對手逆轉，雙方進入第3局。

來到決勝局，葉宏蔚、詹又蓁沒再讓憾事重演，開賽就取得8比2的優勢，比賽中段更以15比7大幅領先，最後穩穩收下第3局及比賽勝利。

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葉宏蔚告訴中央社記者，第2局雖然被逆轉，「但我們很快就找回專注度，第3局沒有什麼太多失誤，節奏也都控制在我們這邊，才能拿下這場勝利。」

葉宏蔚、詹又蓁生涯首度闖進世界羽球聯盟（BWF）超級750等級賽事4強，接下來的對手，將是世界第8的泰國組合德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）與素比莎拉（Supissara Paewsampran）。（編輯：管中維）1140530