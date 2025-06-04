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沈家羲獲選水手小聯盟5月最佳投手 關鍵在1好1壞

2025/6/4 12:49（6/4 13:05 更新）
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21歲台灣投手沈家羲（圖）獲選美國職棒西雅圖水手小聯盟5月最佳投手。（Katie Wang提供）中央社記者林宏翰傳真 114年6月4日
21歲台灣投手沈家羲（圖）獲選美國職棒西雅圖水手小聯盟5月最佳投手。（Katie Wang提供）中央社記者林宏翰傳真 114年6月4日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）台灣投手沈家羲獲選美國職棒西雅圖水手小聯盟5月最佳投手。他向中央社表示，春訓至今加強1好1壞球數時，下一球搶到好球的能力，收到成效。

21歲的沈家羲今年3月展開旅美生涯，經2個月春訓，5月開季從新人聯盟出發，成績亮眼。他出賽4場，投16局賞給對手19次三振，僅2次四壞，責失2分、防禦率1.13。

沈家羲處於最低階的新人聯盟，但表現獲得球團注意，被選為全小聯盟體系的單月最佳投手；大聯盟官網評比他是水手隊潛力新秀排行第30名、投手第13名。

沈家羲今接受中央社電話訪問，談他職業生涯第1個月表現獲得球團肯定「很驚訝也很開心，完全沒想過」。在此之前，他在台灣就讀開南大學，對戰打者的強度完全不同。

開季繳出好表現，沈家羲歸功於教練出的功課。他說春訓以來，教練灌輸他一個觀念，就是在0好0壞、1好1壞這兩個球數，一定要搶下好球，只要在這兩個球數時搶到好球，解決打者的機率大增。

0好0壞也就是面對打者的第一球，沈家羲說，在這個情況下通常打者出棒的機率較低，先投進好球帶，就能一開頭取得領先。

1好1壞則是一個打席的關鍵轉折。沈家羲說，1好1壞之後，下一球有很高的機率決定對戰結果。根據球團情蒐資料，打者在1好2壞之後的打擊率，遠高於在2好1壞之後的打擊率。

沈家羲5月表現勇冠水手5個層級的小聯盟體系，教練團與隊友與有榮焉。投手教練波爾（Bryan Pall）在巴士上拿起麥克風向全隊宣布，總教練更送上大大的擁抱。

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沈家羲表示，面對職業打者，學會「投球不能只用蠻力，還要用頭腦」，除了關鍵球數搶好球，他運用拿手武器變速球，與新練的二縫線快速球，兩種球路產生「共軌」效果，對右打者有很高的壓制力。

職業生涯起步有好的開始，沈家羲目前也在實戰中提升滑球品質，搭配時速95英里（152公里）的快速球，繼續朝著大聯盟的目標邁進。（編輯：韋樞）1140604

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