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中信兄弟宣布網羅28歲新洋投黃勝 披18號球衣

2025/6/5 13:25
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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職中信兄弟隊今天宣布，與新洋投黃勝（Nolan Watson）完成簽約，將披上黃衫18號，是陣中第5名洋投。黃勝曾是美國職棒皇家隊於2015年首輪選進的潛力新星，去年在3A發展。

28歲的黃勝出生於美國印第安納州，2015年在美國職業棒球選秀會上以首輪之姿加入堪薩斯市皇家隊，期間大部分皆在小聯盟體系努力。黃勝在2019年完成手肘韌帶移植手術後，經過一整年的復健，卻遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致黃勝在皇家隊體系出賽數並不如預期。

黃勝在2022年離開皇家隊，轉戰聖地牙哥教士隊小聯盟體系發展，直到去年才迎來穩定3A的出賽紀錄。黃勝在今天與中信兄弟完成簽約後，正式展開個人首次亞洲職棒之旅。

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兄弟球團表示，在經過體檢過關後，黃勝將前往屏東二軍基地進行訓練與調整，期待在黃勝加入團隊後，能夠跟上目前德保拉（Jose De Paula）、羅戈（Nivaldo Rodríguez）、黃博多（Humberto Castellanos）及在二軍治療的勝騎士（Mario Sanchez）腳步，厚實團隊先發投手戰力，整體洋投戰力更上一層樓。

中信兄弟領隊劉志威表示，黃勝在向球隊報到後，目前狀態仍需要由教練團協助持續調整，本週已前往屏東園區進行訓練，「期待在黃勝加入團隊後，可以補足洋投戰力的輪替陣容，並在內部良性競爭下，團隊會持續朝2連霸的目標努力。」（編輯：李錫璋）1140605

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