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魔神樂7局好投、團隊5次盜壘 桃猿擊退雄鷹

2025/6/6 21:44
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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊先發洋投魔神樂今天在桃園棒球場，繳出7局僅失1分好投，加上團隊速度戰，共跑出5次盜壘成功，終場桃猿以7比1擊退台鋼雄鷹隊，奪下2連勝。

雄鷹3局上靠高聖恩從魔神樂（Marcelo Martinez）手中轟出陽春砲，率先攻下1分，但3局下桃猿陳晨威敲二壘安打後，靠暴投上三壘，林立再擊出滾地球送回追平分；桃猿5局下靠馬傑森、陳晨威、林立與林泓育接連敲安打，其中陳晨威、林立都跑出盜壘，攻下3分。

7局下桃猿林政華選到保送後盜上二壘，接著林立擊出的球造成對方二壘手胡冠俞失誤，林立再發動盜壘，捕手陳致嘉傳球失誤奉送1分；8局下桃猿2出局後，李勛傑選到保送，馬傑森、林政華再敲安打，各帶有1分打點，終場桃猿就以7比1搶勝。

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魔神樂用91球主投7局，僅被擊出3支安打，沒出現保送，送出5次三振，失掉1分繳出優質先發，奪下本季第6勝，獲選單場最有價值球員（MVP）；投手呂詠臻、蘇俊璋接續登板各投1局，都沒失分。

雄鷹先發投手吉田一將用81球投5局，被敲出8支安打，沒出現保送，送出4次三振，失掉4分吞下敗投。（編輯：李明宗）1140606

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