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江坤宇遭觸身球仍腫脹疼痛 養成接班潛力球員是課題

2025/6/7 16:33（6/7 16:52 更新）
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中職中信兄弟游擊手江坤宇（圖）6日遭觸身球保送，總教練平野惠一表示，目前還有腫脹疼痛感，7日不會先發。（中信兄弟提供）
中職中信兄弟游擊手江坤宇（圖）6日遭觸身球保送，總教練平野惠一表示，目前還有腫脹疼痛感，7日不會先發。（中信兄弟提供）
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（中央社記者謝靜雯新北7日電）中職中信兄弟江坤宇昨遭觸身球保送，總教練平野惠一表示，目前還有腫脹疼痛感，今天不會先發；江坤宇只要健康幾乎是兄弟不動游擊，如何養成其他潛力游擊手，平野惠一坦言每天都在思考。

兄弟游擊手江坤宇昨天在與富邦悍將比賽遭觸身球保送傷退，平野惠一今天賽前受訪表示，江坤宇手還蠻腫的，做任何動作感覺都有疼痛的感覺，今天不會先發，有可能要到下週才可以出賽，今天先發游擊手由張仁瑋扛起。

24歲的江坤宇只要健康，幾乎就是兄弟不動游擊手，這樣的情況下怎麼養成其他潛力游擊手，平野惠一坦言：「這對我們球隊是很重要的課題」，提到包括張士綸、張仁瑋、楊祥禾都有潛力，球隊有很多期待的好手，如何在有限的機會中讓他們做好準備、隨時可以上一軍，是教練團每天在思考的問題。

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平野惠一也提到，今年季初將楊祥禾放在一軍，主要就是希望跟江坤宇輪替，但後來出賽機會不多，才選擇讓楊祥禾下二軍出賽，至於張仁瑋，球團規劃讓他朝多功能守位發展，會固定讓張仁瑋在一軍。

平野惠一表示，像江坤宇這次的傷勢，對張仁瑋來說就是很好爭取表現的機會；也提到每年季後都會開會，針對各個守位的人選、年齡層評估，就是希望不要出現斷層，努力思考像是目前主力高宇杰、王威晨、岳東華、陳俊秀、許基宏等的接班人。（編輯：李亨山）1140607

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