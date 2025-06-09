台灣女壘小將首度進軍貝比魯斯聯盟 展現運動平權

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（中央社記者陳容琛台北9日電）由台北市北投國中組成的U16女子壘球台灣代表隊，將首度前往美國參加貝比魯斯聯盟女壘賽事，展現運動平權，體育署副署長洪志昌勉勵小球員成為台灣代言人。

美國貝比魯斯聯盟（Babe Ruth League）棒壘球世界錦標賽將於7月19日點燃戰火，台灣貝比魯斯聯盟共選拔出4支台灣代表隊、1支亞太代表隊，與來自全球隊伍進行賽事交流，共同爭取榮耀，其中更首度進軍U16貝比魯斯聯盟女子壘球賽事，充分展現運動平權。

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洪志昌今天在啟動記者會致詞時表示，入選代表隊是榮譽，也是一份責任，並勉勵小球員們這次比賽除了技術上交流，同時是文化學習，期盼她們成為台灣代言人，展現運動外交，「希望大家在賽會有豐富收穫，也祝福代表隊平安順利、旗開得勝」。

同樣參與記者會的民進黨立委吳思瑤、陳培瑜則提到，運動是展現國家軟實力，尤其運動部即將於9月9日掛牌，代表未來將有更多資源，並希望台灣小將用棒球跟世界交朋友，展現最佳台灣親善大使，「而且這次我們在運動平權又踏進一步，讓女生也能投身棒壘球賽事。」（編輯：陳仁華）1140609

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