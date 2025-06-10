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林安可中職生涯第2發再見轟 助獅擊退悍將5連勝

2025/6/10 22:48（6/10 23:51 更新）
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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊10日例行賽迎戰富邦悍將隊，9局下，獅隊林安可（中）敲出個人生涯第2發再見轟，率隊以6比5搶下近期5連勝。（統一獅提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月10日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊10日例行賽迎戰富邦悍將隊，9局下，獅隊林安可（中）敲出個人生涯第2發再見轟，率隊以6比5搶下近期5連勝。（統一獅提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月10日
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天迎戰富邦悍將隊，悍將9局上扳平比數，9局下獅隊林安可敲出個人生涯第2發再見轟，陽春砲率隊以6比5搶下近期5連勝，也獲選單場MVP。

獅隊晚間以嘉義市立棒球場為主場迎戰悍將，平日賽事吸引6277名觀眾入場、票房不錯，1局下靠邱智呈安打、林安可二壘打先馳得點，2局下靠失誤、暴投、保送、林靖凱安打再添1分。

悍將3局上豊暐敲出生涯首轟、陽春砲幫球隊追分，獅隊3局下林佳緯率先敲出二壘打，胡金龍四壞保送，林安可二壘打送回1分，潘傑楷高飛犧牲打送回團隊第4分，獅隊4局下再靠著接連四壞保送、邱智呈適時安打多添1分保險分。

悍將6局上申皓瑋敲出陽春砲帶起攻勢，2人出局後高捷敲出二壘打、周佳樂安打再追1分，也將獅隊先發投手林詔恩打退場，張進德從獅隊中繼投手王鏡銘手中敲出二壘打搶分，幫球隊將比數追到1分落後。

張進德敲出二壘安打後被換代跑退場，悍將球團回報張進德敲出安打後跑壘左腿緊繃不適，先退場治療。

悍將9局上靠著林澤彬適時安打扳平比數，獅隊9局下2人出局後林安可從悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）手中敲出再見陽春砲，為個人本季第8轟，生涯第4支再見安、第2發再見全壘打。

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林安可單場5打數敲出4支安打，其中3支是長打，包括1轟、2支二壘打，貢獻3分打點，為勝利打點。

林安可接受主場最有價值球員（MVP）訪問時表示，很開心拚到最後沒輸球，近期打擊手感不錯，沒什麼不同的調整，每天做該做的事，隊友也都打得很好。之前受傷歸隊後希望快點跟上，幫球隊拿下每場勝利。（編輯：李明宗）1140610

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