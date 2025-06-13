體操亞青台灣小將團體0.633分差 排第4無緣獎牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北13日電）在韓國堤川市舉行的體操亞青錦標賽，台灣小將在女子團體賽以136.396分排第4，距離第3名僅0.633分差距，和獎牌擦身而過；另外林沛函在跳馬和地板，及陳洛臻的高低槓都闖進單項決賽。

這次體操亞青錦標賽，台灣派出周美、蔡艾瑄、陳洛臻、林沛函、李柏昕等5人參賽；比較可惜的是，首次參加國際賽的主將周美在高低槓、平衡木都發生掉落的重大失誤，蔡艾瑄則是執行分表現比較不佳。

教練林祥威在接受中央社訪問表示，很可惜周美平衡木、高低槓都掉了2次，不但無緣單項決賽，「也因此我們今年原本有機會的團隊銀牌，最後僅以第4名作收，相當遺憾周美今年狀態不佳，希望明年觸底反彈」。

林祥威強調，今年中國隊沒來、除了日本維持水準外，其他國家整體實力真的比以往弱，「我們最後自己主將沒比出來確實要檢討，身為教練的我也要先承擔責任，回台後的訓練必須要多加強才行」。

透過 Google News 追蹤中央社

目前就讀屏東至正國中的林沛函，在跳馬以2次平均12.200分、排名第7晉級決賽，地板則以12.000分原本排名第9，但根據賽制決賽至多1個國家2人參賽下，晉升1名壓線晉級。

至於就讀台北市螢橋國中的陳洛臻，在高低槓項目，則以難度分4.100、執行分6.100、總分10.200分同樣挺進決賽。（編輯：方沛清）1140613