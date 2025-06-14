黃宇昇氣氛到位練投飆速150 教頭看好球速再提升

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）玉山盃青棒賽台東縣隊拿下第4名，後援投手黃宇昇找到最佳出手位置，「氣氛到位」練投飆出最速150公里，將投入中職選秀；總教練陳峰岳認為身體素質往上拉，球速再提升不是問題。

114年玉山盃青棒賽季軍戰桃園市與台東縣交手，台東縣隊後援投手黃宇昇在6局1人出局、壘上有人時登板，練投球速一直往上加，飆出150公里，今天總計投0.2局沒被敲出安打，無失分、無關勝敗；台東縣終場以1比3吞敗。

被問起練投是不是偷催球速，黃宇昇笑著承認，高中最後一場比賽了，上場沒有保留，從147、148公里往上加，最後150公里雖然是個大暴投，但看到數字還是很開心，笑說：「氣氛到位、球速就會往上加。」

黃宇昇練投就開始飆速，但進入比賽沒有飆到150公里，他表示開放式投球姿勢球速才會比較快，但今天登板時壘上有人，還是要特別小心。

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黃宇昇之前出手位置一直不固定，從正投、側投到現在3/4的出手位置，他表示有找到最舒服的位置，希望可以用這樣的出手點，讓變化球的橫向變化更大、增加壓制力。

黃宇昇畢業也將挑戰中職選秀，總教練陳峰岳認為，黃宇昇的球速還有再往上提升的空間，如果有機會獲得職棒球隊青睞，身體素質提升加上訓練配合，球速有機會突破150公里。（編輯：謝雅竹）1140614