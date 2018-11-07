美期中選舉結果 莫健：不影響對台政策方針

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）美國期中選舉結果底定，共和黨繼續掌控聯邦參議院，民主黨成為聯邦眾議院第一大黨。美國在台協會主席（AIT）莫健表示，美國對台既定政策方針應不會受到期中選舉結果的影響。

正在台灣訪問的莫健（James Moriarty）今天到清華大學，以美台關係為題發表演講，他肯定台灣在美國印太戰略的角色，並認為自由公平的精神是台灣最大的優勢。

談到美國期中選舉時，莫健表示，美國兩黨皆對中國逐漸升高的威脅有所體認，美國對台既定政策方針應不會受到期中選舉結果的影響。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）告訴中央社記者，美台關係在台灣關係法及美中三公報的基礎上，受到美國兩黨跨黨派的支持。台灣關係法是由美國兩黨強力支持而通過的法案，明年這項法案屆滿40週年，將是回顧美台夥伴關係的機會。

美國6日舉行期中選舉，選舉結果大致底定，聯邦參議院繼續由執政的共和黨掌控，民主黨則取得過半席次、重奪眾議院多數黨地位。根據目前開票結果，不少友台派議員都順利連任，包括共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）、民主黨籍聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）、民主黨參議員梅南德茲（Robert Menendez）等。

曾任紐約市主計長的劉醇逸（左2）締造歷史，以過半得票率成為首位台灣出生的紐約州參議員，選後在妻子李迪儀（左1）陪伴下出席慶祝活動。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年11月7日

另外，值得注意的是紐約3位民主黨台裔選將在期中選舉全數當選；其中，復出政壇的劉醇逸創下紀錄，以過半得票率成為首位台灣出生的紐約州參議員。劉醇逸在確定勝出後表示：「我以身為台灣子弟為榮，也很高興成為州參議員。」

對於這次美國期中選舉對未來台美關係的影響，前外交部長程建人接受中央社記者訪問時表示，民主黨將掌握眾議院多數席次，美國總統川普（Donald Trump）未來要推法案時，可能會遇到一點困難；不過，他預期美國的兩岸政策未來不會有所改變。

程建人認為，川普未來處理國際問題，不會改變強勢作風，美中當前的競爭關係仍會持續。另外，他說，過去數十年來，美國國會不論是眾議院、參議院都是滿友台的。

國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範表示，美國外交政策權力主要在總統及行政部門，美國國會只有建議或是施壓的方式。過去一年多來，台美關係氣氛很好，未來也將維持。

丁樹範觀察，川普執政以來，台美關係氣氛好，包括美國國會通過台灣旅行法等友台法案，有些法案裡也有附加友台條文。不過，雖然氣氛好，但「牛肉不多」，包括美方未派高層來台參加6月AIT內湖新館落成典禮，以及從去年至今，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議尚未召開，這顯示川普在處理台灣議題上仍是很謹慎。（編輯：謝佳珍）1071107