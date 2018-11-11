陳其邁駁戴耳機辯論作弊 疑有人抹黑籲揪出造謠者

高雄市長政見辯論會後，網路瘋傳民進黨市長候選人陳其邁戴耳機辯論作弊，經選委會駁斥不實。（陳其邁競辦供圖）中央社記者王淑芬高雄傳真 107年11月11日

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市長政見辯論會後，網路瘋傳民進黨市長候選人陳其邁戴耳機辯論作弊，經追查是有人造謠抹黑，甚至政見會未登場前就預告，陳其邁漏夜開記者會呼籲民眾扮柯南揪出造謠者。

陳其邁偕競選發言人立委趙天麟10日晚上11時開記者會，駁斥抹黑並呼籲揪出幕後黑手。

陳其邁表示，他沒有戴耳機參加政見會，現場有媒體攝影作證，高雄市選舉委員會也查證無虞；批評是有心人計畫性散播不實謠言企圖影響選舉，呼籲全民站出來維護選舉公平，守護民主社會的基本價值。

他指出，政見發表是向市民頭家報告願景，未料會後焦點竟成了陳其邁有無戴耳機作弊，他感到心酸。

陳其邁說，政見會後到晚上7時已3次受訪並澄清、駁斥戴耳機的不實指控，但是網路仍海量的在散播不實消息，質疑有人設局要動搖民主根基。

趙天麟表示，經查看網路發現網友在政見發表會下午2時開始前，約一時5分許就在網路提問有沒有戴耳機參加辯論會的八卦，讓他不禁懷疑是有組織、計劃性的要破壞選舉公正性。

他呼籲大家當鍵盤柯南，一起揪出幕後造謠的黑手，守護台灣民主基礎，也請大家在選舉最後關鍵時刻站出來為陳其邁加油打氣，24日並以選票守護台灣民主。1071111