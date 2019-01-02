涉賄或幽靈人口 南檢提13名里長當選無效
最新更新：2019/01/02 12:43
2018年九合一選舉落幕，台南市有13名里長當選人涉及賄選或幽靈人口案。（中央社檔案照片）
（中央社記者張榮祥台南2日電）2018年九合一選舉落幕後，台南市37個行政區中有13名里長當選人因涉及賄選或幽靈人口案，遭台南地檢署提起當選無效之訴。
南檢今天發布新聞稿指出，南檢提起當選無效之訴的13名里長當選人，分別是鹽水區文昌里王武龍、白河區白河里許秀雲、將軍區平沙里吳國樑、玉井區中正里鄭錦堂、永康區光復里左文屏、新化區礁坑里羅萬來、新市區潭頂里林進章、學甲區宅港里莊天明、麻豆區大埕里陳焜儔、仁德區文賢里林江溪、東區裕聖里蕭志廷、東區東光里許文能、鹽水區坔頭港里張碩晉。
涉及幽靈人口案的有蕭志廷、林江溪、許文能、張碩晉、左文屏。涉及賄選案的有羅萬來、林進章．莊天明、陳焜儔、王武龍、許秀雲、吳國樑、鄭錦堂。（編輯：陳俊碩）1080102
選舉無效與當選無效的差別
- 選舉無效
公職人員選舉罷免法第118條規定，選舉委員會辦理選舉、罷免違法，足以影響選舉或罷免結果，檢察官、候選人、被罷免人或罷免案提議人，得自當選人名單或罷免投票結果公告之日起15日內，以各該選舉委員會為被告，向管轄法院提起選舉或罷免無效之訴。
經法院判決無效確定者，其選舉無效，要重行選舉。
- 當選無效
當選無效部分是根據公職人員選舉罷免法第120條：當選人有當選票數不實，或是妨害他人競選、自由行使投票權或執行職務等行為，選舉委員會、檢察官或同一選舉區的候選人，得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴。
當選無效之訴經判決無效確定者，當選人之當選，無效；已就職者，並應自判決確定之日起，解除職務。