涉賄或幽靈人口 南檢提13名里長當選無效

2018年九合一選舉落幕，台南市有13名里長當選人涉及賄選或幽靈人口案。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南2日電）2018年九合一選舉落幕後，台南市37個行政區中有13名里長當選人因涉及賄選或幽靈人口案，遭台南地檢署提起當選無效之訴。

南檢今天發布新聞稿指出，南檢提起當選無效之訴的13名里長當選人，分別是鹽水區文昌里王武龍、白河區白河里許秀雲、將軍區平沙里吳國樑、玉井區中正里鄭錦堂、永康區光復里左文屏、新化區礁坑里羅萬來、新市區潭頂里林進章、學甲區宅港里莊天明、麻豆區大埕里陳焜儔、仁德區文賢里林江溪、東區裕聖里蕭志廷、東區東光里許文能、鹽水區坔頭港里張碩晉。

涉及幽靈人口案的有蕭志廷、林江溪、許文能、張碩晉、左文屏。涉及賄選案的有羅萬來、林進章．莊天明、陳焜儔、王武龍、許秀雲、吳國樑、鄭錦堂。（編輯：陳俊碩）1080102