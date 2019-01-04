追緝越南脫團客 移民署提供檢舉獎金

移民署長邱豐光4日說，為偵辦「觀宏專案」逃逸越南籍旅客，提供檢舉獎金每件最高新台幣4000元。圖為移民署已查獲的脫團越籍觀光客。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北4日電）移民署長邱豐光今天說，為偵辦「觀宏專案」逃逸越南籍旅客，提供檢舉獎金每件最高新台幣4000元，也呼籲越南脫團客主動投案，經調查，證實這是有組織、預謀的脫逃行為。

內政部移民署舉行記者會，由邱豐光主持並對外說明。邱豐光表示，他上任後針對「觀宏專案」的越南脫團客立即著手專案指揮工作，至上午10時止，查處35人，尚有113人未到案。

他說，經調查，證實越南脫團旅客是有組織協助，且是預謀脫逃行為，在警政署全力支援下，持續全力追緝越南脫團客，移民署會展現決心，就算翻遍台灣全台，也要追回未到案的113人。

邱豐光表示，內政部部長徐國勇重視逃逸越南旅客案，指示針對越南脫團旅客案提供檢舉獎金，民眾只要掌握任何越南脫團旅客消息，向移民署檢舉，經查證屬實，將依「舉發違反入出國及移民法事件獎勵辦法」，每件最高核予獎金4000元。

他說，為將越南脫團客全數查緝到案，會與警政署持續合作，並聯合相關單位擴大追查力度與能量，且雇主若雇用越南脫團客，可依法開罰15萬元到75萬元。

邱豐光表示，對於是否有非法旅行業者涉及人口販運的部分，後續也會全力追查，經調查，越南脫團客這段時間應該藏匿在各地，專案小組會持續循線查緝，也希望民眾可提供情資。

他說，為防範類似案件再發生，將會採取有效配套措施，像是加強針對越南團旅客的來台審查和機票等作為。

移民署檢舉專線電話為北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933-090291。

4個大型越南旅行團共153人，分別於去年12月21日及23日入境高雄，卻發生152名旅客脫團，其中1人未失聯，3人自行出境，148人失聯。越南籍旅客脫團案被視為台灣史上最大宗的假觀光、真偷渡的逃脫事件。（編輯：方沛清）1080104