高醫獲准變臉手術 衛生局：將防醫療糾紛

高醫經過兩年申請去年11月獲得衛福部核可進行臉部移植手術，讓好萊塢電影「變臉」情節可望在台上演。圖為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者程啟峰高雄9日電）高醫大附院去年11月率國內醫院之先獲衛福部核可進行臉部移植手術，將對外徵求志願臨床試驗者，高市衛生局今天表示，會配合中央督導，防範醫療糾紛。

高雄醫學大學附設醫院經過兩年申請去年11月獲得衛福部核可進行臉部移植手術，讓好萊塢電影「變臉」情節可望在台上演。

高醫大附院變臉團隊靈魂人物、外科部主任郭耀仁曾成功完成手臂移植手術。郭耀仁2008年起更以黑豬換白豬臉等動物實驗、出國研習，再從國外進口大體赴慈濟大體中心演練，10年來演練過近50具大體臉部，挑戰變臉手術。

郭耀仁上午受訪時說，變臉手術繁複，須不斷演練，變臉比手臂移植更困難，從髮線沿著耳朵劃刀到頸部，將捐贈者臉部皮膚、重要神經、大血管、數十塊肌肉切割下來，再縫合到受贈者臉上，嚴重外傷者連骨頭也要取下，除血管、皮瓣、肌腱縫合，還要結合運動、感覺神經才能成功改頭換面。

郭耀仁說，2005年世界首例迄今全球已完成40個成功案例，患者有槍傷、燒燙傷、神經纖維瘤等，成功率約8成。高醫通過核可後將對外徵求志願臨床試驗者，幫助毀容患者透過變臉手術重生。

他指出，變臉手術後發生急性排斥機會很高，但經免疫抑制劑治療多可控制，其他可能併發症還有感染、代謝失調等要克服。

高醫大附院表示，去年陸續有3、4名燒傷、車禍等顱顏整形需求患者來院詢問是否可進行變臉手術，由於當時衛福部還沒核准，後來就不了了之，去年11月獲衛福部核准後，由於院方一直沒對外宣傳，因此迄今尚未有個案進來。

郭耀仁曾在高雄長庚醫院整形外科歷練10多年，從住院醫師幹起，整形外科基本功深厚。高雄市整形外科開業醫師曹賜斌是郭耀仁的啟蒙老師，一路看他成長更上層樓，他對郭耀仁能將長庚人的醫術發揚光大，既欣慰也為獻上祝賀。

曹賜斌受訪說，變臉手術結合顯微整形手術及顱顏整形手術難度很高，目前只有醫學中心有這個設備及能力施行。變臉患者改頭換面後好像變一個人，患者的心理及社會適應後續的關懷輔導應由政府出面結合社工來進行，好讓變臉患者改頭換面後，健康面對往後的新人生。

曹賜斌也是高雄市醫學美療觀光推展協會理事長，他認為，高醫獲准變臉手術不但可提升高雄的國際醫療知名度，也有助高雄拚美容醫學觀光。

高雄市衛生局林立人則表示，變臉人體實驗及臨床等醫療規範雖屬衛福部層級，但衛生局也會在權責範圍內配合督導，以降低術後的醫療糾紛。（編輯：吳佳穎）1080109