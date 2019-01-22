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出國注意各國限菸令 以免高額罰款又被關

最新更新：2019/01/22 13:11
董氏基金會22日提醒，有些國家不能帶免稅菸、電子煙入境，泰國有24處海灘禁菸，違者有鉅額罰款甚至要被關。圖為助戒菸4招示範。（董氏基金會提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年1月22日
董氏基金會22日提醒，有些國家不能帶免稅菸、電子煙入境，泰國有24處海灘禁菸，違者有鉅額罰款甚至要被關。圖為助戒菸4招示範。（董氏基金會提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年1月22日

（中央社記者陳偉婷台北22日電）寒假出國玩，不只要小心別帶豬肉製品，還要注意各國菸害防制規定。董氏基金會今天提醒，有些國家不能帶免稅菸、電子煙入境，泰國有24處海灘禁菸，違者有鉅額罰款甚至要被關。

董氏基金會執行長姚思遠上午表示，寒假是民眾出國熱門時段，應事先注意各國菸害防制規定，以免壞了遊興還受罰，甚至遭受牢獄之災。

新加坡、香港、澳門、澳洲、紐西蘭等地對免稅菸品入境有相當管控，姚思遠指出，新加坡完全不能攜帶免稅菸品入境，可能被罰款新加坡幣500元（約新台幣1.1萬元），攜帶過量者甚至要面臨有期徒刑。港澳允旅客攜帶19支菸自用；澳洲及紐西蘭則只能攜帶50支菸自用。

姚思遠說，不得攜帶電子煙入境的國家有泰國、新加坡、香港、澳門。其中泰國如攜帶、使用或販售電子煙，會處高額罰款甚至監禁；新加坡則是只要持有電子煙入境最高罰新幣2000元（約新台幣4.6萬元），或一年以下有期徒刑，或兩者併罰。

很多民眾熱愛去泰國海灘度假，姚思遠說，泰國著名海灘度假勝地華欣、芭達雅、蘇梅島、普吉等24個海灘都禁菸，違者將面臨10萬泰銖（約新台幣10.3萬元）的罰款或一年監禁。此外，新加坡、上海、香港、澳門都是有頂加蓋的場所全面禁菸。

台北榮總家庭醫學部醫師賴志冠說，吸菸會導致癌症、心血管疾病、口腔疾病、體能耗損、手指變黃、皮膚出現皺紋或提早衰老等，吸菸更會破壞免疫系統，使身體更容易生病。菸品中的尼古丁具高度成癮性，需要專業的醫療協助幫助民眾成功克服菸癮，可帶健保卡到全國各醫事機構善用戒菸門診。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，吸菸者面對斷癮症狀，不論有無使用戒菸藥物，都可以善用「戒菸四招」對抗菸癮。第一招是想吸菸時深呼吸15次；第二招喝一杯冷水；第三招用力伸懶腰，連續做擴胸運動、伸展四肢或原地跳躍15次也可以；第四招刷牙或洗臉。（編輯：管中維）1080122

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