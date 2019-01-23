偏鄉兒科醫難尋 家長欠信任醫師好無奈

偏鄉或資源不足地區的兒科醫師難尋，在恆春基督教醫院，83歲兒科醫師張健昌（右）擔心孩子找無醫，不僅看診還要值班。（恆基醫院提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月23日

醫路守護重症病童高危孕婦4（中央社記者陳偉婷台北23日電）偏鄉或資源不足地區的兒科醫師難尋，在恆春基督教醫院，83歲兒科醫師張健昌擔心孩子找無醫，不僅看診還要值班。另一名兒科醫師洪梓策說，家長對偏鄉醫較缺信任，也是臨床困境。

今年35歲的兒科醫師洪梓策在恆春基督教醫院任職數年，因偏鄉兒科人力來來去去，他曾連續值班4到5天，還要輪值兒科急診，日夜操勞，對體力、心理都是龐大負荷。

但最讓他感到沉重壓力的是遇到重症需轉送的孩子，因為恆基是地區醫院，沒有加護病房，若遇到急症、重症，如盲腸炎、腸套疊、新生兒敗血症等，必須盡快將孩子轉送到車程2個小時的高雄大醫院。

洪梓策體質容易暈車，後送重症孩子又必須跟時間賽跑，一分一秒都耽擱不得。跟車的洪梓策往往暈得狂吐，但又要隨時關注孩子的狀況，每一次後送都讓他心驚膽跳。

重病的孩子發生在都會區，因鄰近醫療資源，只要即時送醫，孩子多半還有機會；可是在偏鄉，洪梓策說，兒科醫師最害怕的狀況是，好不容易把孩子送到大醫院，但因狀況真的太嚴重又被車程影響，連用葉克膜的機會都沒有，小生命就走了。

洪梓策表示，偏鄉醫師要面對的問題，除了薪資待遇較低，工作穩定度也較難掌控。恆基處在虧損狀態，會令人擔心「之後還會不會有工作？」形成生活的壓力；又因流動率高、人力有時青黃不接，工作時間不一定，常需連續值班，對體力也是一大考驗。但政府如果能把偏鄉醫師的工作條件弄好，應該不愁找不到醫師。

另一個煩惱是家長對地區醫院常有不信任感，偏鄉醫療選擇不多，心急的家長帶孩子到恆基看了2次後，如果發現病還沒完全好，或因疾病本身的病程走到嚴重階段，就會質疑「這裡的醫師不會看病」，寧可帶孩子到車程一小時的屏東東港看病。

洪梓策說，甚至有家長是連打預防針都會到高雄市打，而不是選擇恆基。

恆基院長陳志成接受中央社記者採訪時表示，兒科的人力問題一直是恆基的大挑戰，大部分兒科醫師都想留在都會區，願意來偏鄉服務的人少，且來來去去。

陳志成點出另一個問題，當人力少，兒科醫師輪值就會有漏洞，孩子的急診照顧就會有困難。關鍵在於健保對兒科的給付偏低，一般醫院也多認為兒科是「賠錢科」。

目前恆基有4名兒科醫師，陳志成說，除了他，及2名青壯年醫師，另一名是高齡83歲的張健昌。張健昌肩負對偏鄉兒童醫療的使命，且也不捨孩子找不到兒科醫師看病，儘管早已可退休仍捨不得退，至今仍在看診、值班。

恆基在2018年承接了恆春半島婦幼專責醫院的重責大任，陳志成說，至少現在孩子不用怕找不到醫師或只能飛車到高雄看病。醫護團隊也會持續努力，促進醫病互信，守護民眾健康。

在台東開設都蘭診所的台灣在宅醫療學會理事長余尚儒受訪時表示，在都蘭村醫療資源有限，蠻常有小孩來診所看感冒，有時候會發現孩子沒健保卡或家長沒錢，也曾發生孩子後來沒來看診，結果發現是因家庭因素被安置。

衛福部要推兒童家庭醫師制度，讓每個新生兒都有家庭醫師照顧。余尚儒說，這樣的想法很好，但應把眼光放到整個家庭，而非單照顧孩子或老人。

余尚儒認為，偏鄉的問題不全然是醫療資源不足，應當看到家庭的其他需求，並思考如何適時給予支援。政府也應考慮在偏鄉增設兒保社工，讓社工和家庭醫師可互相支援，更能發揮資源連結的效果。

余尚儒表示，在偏鄉執業不容易且考量交通，政府若想照顧偏鄉兒童醫療，給付應比都會區高，以免誘因不足，兒醫照顧捉襟見肘。（編輯：陳清芳）1080123