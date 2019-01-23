顧健康又防兒虐 每個寶寶將有專責家庭兒醫

為了健全兒童醫療體系，衛生福利部將推「全方位兒童醫療照護網絡」，最快3月上路。每個新生兒都有家庭醫師照顧，每年至少要家訪一次；各縣市要設至少一家重點醫院，提供24小時兒童緊急醫療和加護中心。中央社記者陳偉婷攝 108年1月23日

醫路守護重症病童高危孕婦1（中央社記者陳偉婷台北23日電）衛福部計畫推動兒童醫療照護網絡，每個新生兒都有家庭醫師照顧，每年至少要家訪一次；各縣市要設至少一家重點醫院，提供24小時兒童緊急醫療和加護中心，最快今年3月上路。

台灣107年出生的嬰兒數僅約18萬人，每個孩子都是寶，但在「台灣兒童死亡原因複審及分析先驅計畫」發現，2011至2015年中，19歲以下死亡兒童死因前3名皆相同，第一名為周產期相關、第二名為交通事故、第三名為先天畸形。

國內成功大學等相關研究認為，相較於大多數經濟合作暨發展組織（OECD）國家、以及文化背景相似的日本與韓國，台灣1到14歲的兒童死亡率、一歲以下嬰幼兒死亡率，都相對表現不佳。

台灣兒科醫學會祕書長、中國醫藥大學兒童醫院長傅雲慶接受中央社記者採訪時表示，多年來台灣兒童醫療的問題是不患寡但患不均，兒科人力多集中在都市，偏遠地區的孩子要看兒科並不容易。

兒童急診人力更是缺乏，傅雲慶說，兒童急症重症照顧比成人棘手，必須靠醫師費心觀察，也不能過度仰賴儀器檢查，給付又相對較低，很多醫院考量成本都停止兒童醫師看急診服務，孩子送到急診就由一般急診科醫師照顧。

但處理孩子的狀況和成人有很大落差，馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝表示，大型醫院外科處理成人跟幼兒的醫師幾乎都分屬兩個團隊，如新生兒腸阻塞多由小兒外科醫師處理，習慣處理成人問題的一般外科多數不願意開。又如葉克膜，所有醫學中心都能做，但要處理新生兒葉克膜，難度更高，並非都能執行。

為了健全兒童醫療體系，衛生福利部今年要推「全方位兒童醫療照護網絡」，最快3月就要上路。衛生福利部醫事司23日召集兒科醫學會、婦產科醫學會、周產期醫學會及新生兒科醫學會開會討論。

衛福部醫事司長石崇良受訪表示，目前規劃兒童醫療網絡必須和周產期照護網絡相互搭配，每個孕婦在懷孕時就受到良好照顧，如果有高危險妊娠風險，也可提前準備，降低孩子一出生就面臨死亡風險。

在兒童醫療方面，石崇良表示，網絡分「基層＋社區醫院」、「重點醫院」、「核心醫院」3層級。基層做預防醫學、兒童醫療初級照護，將推動兒童家庭醫師制度，每個新生兒出生就由一名兒科醫師擔任家庭醫師，一直守護到孩子2歲。

石崇良說，台灣有超過6成的兒科專科醫師在基層開業，兒科家庭醫師制就像是孩子的守護天使，類似個管師制度，不只給予醫療、預防保健照顧，每年至少要家訪一次。若孩子沒有如期施打疫苗，醫師也要有所警覺，可及早連結社會福利資源，成防治兒虐的第一道防線。

因偏鄉兒科醫師缺乏，石崇良說，偏鄉或資源不足地區孩童的家庭醫師就不限兒科專科，只要醫師受兒童照護專業訓練即可擔任。

兒童家庭醫師制度守護0歲到2歲幼兒，石崇良說，這也有助落實分級醫療，讓「小病先找家庭醫師」的觀念深植人心，當孩子超過2歲、雖不再接受個管，但有事仍會找家庭醫師。

根據規劃，各縣市都要設至少一家重點醫院，例如在花東地區，分別是花蓮慈濟醫院、台東馬偕醫醫院。責任醫院除要肩負周產期照護中心、開放醫院之責，也要提供24小時兒童緊急醫療和加護中心，不怕找不到急診兒科醫師。

石崇良說，目前台灣有台大、馬偕、中國醫藥、彰基4家兒童醫院，未來這些醫院就成為核心醫院，提供重難罕病照護和24小時急症照護、遠距醫療和會診中心且要發展重症運送團隊。

傅雲慶表示，對兒童醫療網政策樂觀其成，偏鄉孩子若遇到緊急狀況，最多一小時之內就要到達有醫療服務的地方，才能把握黃金治療期。但因偏鄉兒科人力仍是缺乏，且處理兒童和成人疾病並不等同，後續的教育訓練應謹慎落實。（編輯：陳清芳）1080123