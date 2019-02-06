日本愛知縣確認爆豬瘟 疫情擴大至5個府縣

（中央社東京6日綜合外電報導）日本愛知縣政府今天發布消息，指出豐田市養豬場檢測出豬瘟病例，中央政府檢查確認感染。去年9月岐阜市傳出豬瘟以來，疫情擴大至5個府縣。

岐阜市養豬場去年9月傳出豬瘟，為日本時隔26年首度發現病例。

共同社報導，日本農林水產省表示，愛知縣豐田市養豬場出貨的對象設施中，長野、岐阜、愛知、滋賀、大阪的養豬場也確認感染。

農林水產省今天召開豬瘟對策會議，農林水產大臣吉川貴盛表示「正面臨極為重大的局面」，要求徹底採取防疫措施。

愛知縣請求陸上自衛隊進行災害派遣，開始對豐田市養豬場全部約6600頭豬實施撲殺。此外還禁止方圓10公里範圍內6處設施的共約1100頭豬出貨。

報導說，豐田市養豬場1月以來向長野、岐阜、愛知、三重、滋賀、大阪這6個府縣共6處農場出貨了豬仔。農水省在其中除三重縣以外的5處農場確認檢測呈陽性反應。

愛知縣表示，豐田市養豬場本月4日聯絡縣方，指出豬隻出現食慾不振等症狀，昨天在縣方檢查中5頭豬檢測呈陽性反應，中央政府進一步詳細檢查，今天確定是豬瘟。縣府表示將在9日前完成撲殺，12日結束填埋和設施消毒等防疫作業。

報導指出，自去年9月以來，岐阜縣內8處設施發生豬瘟，陸續有野生的野豬確診感染，岐阜縣內和縣界附近的愛知縣犬山市及春日井市感染數超過100頭。（編輯：盧映孜）1080206