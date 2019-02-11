台酒代總經理張黎明猝逝 副總經理黃及時接任

台灣菸酒公司代理總經理張黎明（左）除夕夜猝逝，遺缺由副總經理黃及時（右）接任。（圖取自台酒網頁www.ttl.com.tw）

（中央社記者邱柏勝台北11日電）台酒公司代理總經理張黎明心肌梗塞過世，台酒今天發布重訊表示，張黎明所留遺缺，由副總經理黃及時接任。

台灣菸酒公司代理總經理張黎明除夕夜（2月4日）心肌梗塞，經急救無效於2月5日猝逝，台酒表示將從旁協助處理後事。台酒工會聯合會今天也發布新聞，表達全體員工深感悲傷。

張黎明生於民國44年，台灣大學農業化學系畢業，歷任烏日啤酒廠廠長、林口印刷廠廠長、竹南啤酒廠廠長、啤酒事業部協理等職。

去年台酒前董事長吳容輝因受邀返鄉擔任嘉義縣副縣長，請辭董事長後，總經理曾俊凱也辭任總經理職務，兩人所留遺缺分別由財政部國產署署長曾國基、張黎明暫代，代理期間3個月。張黎明明年將屆滿65歲退休，但除夕夜因心肌梗塞，送醫急救無效。

財政部高層上午接受中央社記者訪問時表示，台酒代理總經理一職，將在與行政院討論後立刻指派繼任人選。台酒隨後在中午發出重訊，台酒代理總經理由黃及時接任。

民國44年次的黃及時畢業於國立成功大學化學工程研究所，歷任台酒花蓮酒廠、嘉義酒廠、宜蘭酒廠與桃園酒廠廠長等職，在台酒的資歷相當豐富。（編輯：蘇志宗、張均懋）1080211