讓出經營權仍難切割 華映科技向華映討債

（中央社記者潘智義台北15日電）中華映管日前才宣布，讓出轉投資中國大陸華映科技經營權，由福建省電子信息集團接手，今天卻傳出華映科技向中華映管100%持股的中華映管(百慕達)請求支付款項。

華映日前在記者會表示，轉投資中國大陸華映科技持股仍為26.37%，是最大股東，但因辭去董事長及董事職務，已喪失對其控制力；依董事會成員來看，現階段由第2大股東，具官方色彩的福建省電子信息集團主導華映科技經營權，將來是否還有變化目前無法得知。

華映今天發布重大訊息指出，轉投資中國大陸華映科技向福建省高級人民法院提起訴訟，向中華映管100%持股子公司中華映管(百慕達)股份有限公司請求支付款項，因狀況不明，將在釐清事實後再做說明。

華映表示，經台灣證券交易所通知，針對華映科技(集團)股份有限公司於108年2月12日發布訊息「關於提起訴訟及財產保全的公告」提出說明。

華映說，轉投資中國大陸華映科技(集團)股份有限公司於公告，於107年12月29日在福建省高級人民法院提起訴訟，請求中華映管公司子公司華映百慕達支付人民幣19.14億元（約折合新台幣87億），並於108年1月8日申請對華映百慕達的財產採取財產保全措施。

華映指出，截至目前為止華映及華映百慕達尚未收到福建省高級人民法院相關文件或通知，將委任律師評估後決定後續處理方式，以維護公司及股東權益。（編輯：林淑媛）1080215