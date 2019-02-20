鹽水蜂炮引爆 PM2.5一度超標86倍

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南鹽水蜂炮元宵夜掀高潮，台南市政府環保局監測發現，昨晚9時至10時間鹽水國中主炮城引爆時，PM2.5濃度一度達到3022μg/m3，超出法定24小時平均標準值86倍。

台南市政府環保局人員今天指出，環保局昨晚在鹽水區設置4台「定址式空氣品質微型感測器」及1台「移動式細懸浮微粒直讀儀」，監測炮台周遭空氣品質。

微型感測器監測結果顯示，鹽水空氣品質PM2.5 濃度隨蜂炮點燃有高有低，集中施放的鹽水國中，昨晚9時至10時引爆主炮城時PM2.5 濃度急速上升，最高值一度達到3022μg/m3，超出法定24小時平均標準值86倍。

鹽水國中主炮城集中施放的9時至10時間，PM2.5濃度平均值338μg/m3，超出平均值9倍，相較於未施放蜂炮的17日平均濃度25.9μg/m3，高出13倍。

但隨著炮城引爆後，煙霧逐漸消散，PM2.5 濃度也很快下降，毗鄰的新營測站晚上8時至12時維持在25至29μg/m3，未因施放蜂炮而明顯上升。

鹽水蜂炮激情過後，台南市環保局也出動清掃垃圾，今天中午完成清理，共清出垃圾16.24公噸，比去年減少6.63公噸。（編輯：翁翠萍）1080220