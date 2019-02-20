東港漁船公海喋血 漁工1死官方觀察員安危待查

（中央社記者郭芷瑄、楊淑閔台北20日綜合報導）屏東東港籍鮪釣大型漁船穩鵬號今天凌晨3時海上喋血，一名菲律賓漁工持刀砍死一名菲籍船員，另一名船員重傷，外交部已通知友船及船所在的模里西斯鄰近國家救援。

農委會漁業署凌晨3時接獲漁業電台通報，東港籍漁船穩鵬號在南緯9度33分、東經82度1分，距離模里西斯路易斯港東北方1540浬公海上發生菲國漁工砍人事件，船員1死1重傷。船員互鬥傷亡非首例，漁業署派遣記錄漁獲的觀察員沒發生過傷亡事件，是否安全待查。

漁業署副署長林國平電話受訪指出，漁業署24小時監控中心已打電話跟台灣籍船長做了解，確認有菲律賓船員打鬥狀況。船上24人包括台灣籍3人（船長陳振茂、輪機長高信光、漁業署觀察員楊文斌）、菲律賓10人、印尼籍11人。

針對鏡週刊報導只有船長平安，林國平說，已聯繫請船長冷靜處理，漁業署監控中心已嘗試聯繫附近友船「鴻福88」、並請「鴻」船以SSB呼叫聯絡另一友船「上豐3」協助救援。也請外交部、國家搜救中心聯繫鄰近國家，例如模里西斯等國派船前去救援，關於輪機長、觀察員是否平安，尚未明確掌握。

東港區漁會總幹事林漢丑說，漁業署陸續電聯穩鵬號船長及船主，獲知砍人的菲籍船員仍持有刀械，行凶動機不明，狀況極不穩定，並把其他船員趕下海，被趕下海船員人數不明，船長躲在船長室不敢出來，其他還在船上的船員躲在船艙裡，重傷船員也是菲籍。

林國平解釋，船上狀況還不明，目前瞭解船員間有相處問題，菲國籍漁工砍死另一菲籍漁工，砍人的漁工不要其他人靠近。若有進一步狀況，會對外公布。

林國平補充，台灣遠洋漁業參加國際組織，各組織都規定要派一定比例觀察員在船上做漁撈紀錄，這次穩鵬號漁船派有一名。大部分國際組織規定至少要有5%，母數是全台灣參加該組織的船的全年總作業天數，台灣目前觀察員總計約50、60位，都是台灣籍。

他重申，台灣遠洋漁船過去發生過船員打鬥死傷事件，但觀察員沒有發生過這類事件，全力協助救援中；由於涉及刑責，將交由刑事調查；此外，船員、台灣或外籍漁工、觀察員，規定都要投保險。（編輯：翁翠萍）1080220