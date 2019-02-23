體操世界盃墨爾本站 李智凱鞍馬奪金

（中央社記者黃巧雯台北23日電）「鞍馬王子」李智凱今天在體操世界盃墨爾本站鞍馬決賽拿下15.266分，擊敗中國選手翁浩的15.233分，摘下金牌，今年首場賽事就拿下好彩頭。

2019體操世界盃墨爾本站21日至24日舉行，為2020東京奧運體操項目資格賽之一，而奧運積分賽共有8站，李智凱在去年首站積分賽、德國舉行的體操世界盃也拿下鞍馬金牌。

李智凱在21日預賽中以14.900分排名第二，緊追在中國選手翁浩之後，晉級8強決賽，今天在決賽順序為第4位出場。

李智凱今天決賽依舊秀出拿手的「湯瑪士迴旋」，動作流暢，完美落地，以15.266分摘下金牌，其次為翁浩的15.233分，日本選手長谷川智將（Hasegawa Tomomasa）以14.666排名第3。

對於李智凱在奧運積分賽第二站墨爾本站拿下冠軍，教練林育信表示：「我相信在後面2站，再取得一站，他（李智凱）就可以進奧運會，希望他在3月兩站的賽事能順利、平安，為他自己提早拿到奧運資格。」

李智凱去年大豐收，先在2018墨爾本體操世界大獎賽鞍馬、跳馬項目摘銀，並在亞塞拜然巴庫站再添銀牌，隨後亞運鞍馬項目，更勇奪中華體操隊史首面金牌，後續更在2018世界體操錦標賽、體操世界盃（德國）各拿下1銅、1金。（編輯：吳協昌）1080223