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中選會主委懸缺 政院提名前雲林縣長李進勇

最新更新：2019/02/25 08:48
懸缺近3個月的中選會主委，據透露，政院將提名擔任過法官、律師的前雲林縣長李進勇。（中央社檔案照片）
懸缺近3個月的中選會主委，據透露，政院將提名擔任過法官、律師的前雲林縣長李進勇。（中央社檔案照片）

（中央社台北25日電）懸缺近3個月的中選會主委，據透露，政院將提名擔任過法官、律師的前雲林縣長李進勇。此外，政院也補實海洋委員會、農委會政務副主委，將分別由莊慶達、黃金城出任。

去年底史上最大規模的九合一選舉併公投投票，引發許多選務亂象，時任中選會主委陳英鈐選後請辭獲准。

高層今天透露，政院決定提名李進勇出任中選會主委，將送立法院同意。李進勇曾任法官、律師，歷任基隆市長、雲林縣長，以及內政部、交通部、法務部次長，熟悉法務及選務。

內定海洋委員會政務副主委莊慶達，為海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授，歷任海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任、台灣農村經濟學會理事長等職務。

內定農委會政務副主委黃金城，歷任農委會農業委員會家畜衛生試驗所所長、農委會常務副主委等職務。1080225

李進勇小檔案
  • 學歷：
    臺北大學法律學系學士
    國立臺灣大學法律學碩士
  • 經歷：
    臺灣花蓮、宜蘭、臺中地方法院法官
    立法委員
    基隆市市長
    內政部政務次長
    行政院公共工程委員會副主委
    法務部政務次長
    交通部政務次長
    雲林縣縣長
莊慶達小檔案
  • 學歷：
    國立臺灣大學農業經濟系學士
    美國內布拉斯加大學林肯分校農業與資源經濟系碩士
    美國北卡羅萊納州經濟系博士
  • 經歷：
    海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任
    海洋大學海洋事務與資源管理研究所長
    海洋大學應用經濟研究所長
    農委員會漁業署諮詢委員
    內政部營建署諮詢委員、「永續海岸推動服務團」委員
    臺灣漁業經濟發展協會理事長
    臺灣農村經濟學會理事長
黃金城小檔案
  • 學歷：
    美國威斯康辛大學病毒學博士
    國立中興大學獸醫學系
  • 經歷：
    行政院農業委員會常務副主任委員（105.6.14－）
    行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處主任（101.10-105.06）
    行政院農業委員會技監（101.07-101.10）
    行政院農業委員會家畜衛生試驗所所長（98.04-101.07）
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