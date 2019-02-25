中選會主委懸缺 政院提名前雲林縣長李進勇

懸缺近3個月的中選會主委，據透露，政院將提名擔任過法官、律師的前雲林縣長李進勇。（中央社檔案照片）

（中央社台北25日電）懸缺近3個月的中選會主委，據透露，政院將提名擔任過法官、律師的前雲林縣長李進勇。此外，政院也補實海洋委員會、農委會政務副主委，將分別由莊慶達、黃金城出任。

去年底史上最大規模的九合一選舉併公投投票，引發許多選務亂象，時任中選會主委陳英鈐選後請辭獲准。

高層今天透露，政院決定提名李進勇出任中選會主委，將送立法院同意。李進勇曾任法官、律師，歷任基隆市長、雲林縣長，以及內政部、交通部、法務部次長，熟悉法務及選務。

內定海洋委員會政務副主委莊慶達，為海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授，歷任海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任、台灣農村經濟學會理事長等職務。

內定農委會政務副主委黃金城，歷任農委會農業委員會家畜衛生試驗所所長、農委會常務副主委等職務。1080225

李進勇小檔案 學歷：

臺北大學法律學系學士

國立臺灣大學法律學碩士

臺北大學法律學系學士 國立臺灣大學法律學碩士 經歷：

臺灣花蓮、宜蘭、臺中地方法院法官

立法委員

基隆市市長

內政部政務次長

行政院公共工程委員會副主委

法務部政務次長

交通部政務次長

雲林縣縣長

莊慶達小檔案 學歷：

國立臺灣大學農業經濟系學士

美國內布拉斯加大學林肯分校農業與資源經濟系碩士

美國北卡羅萊納州經濟系博士

國立臺灣大學農業經濟系學士 美國內布拉斯加大學林肯分校農業與資源經濟系碩士 美國北卡羅萊納州經濟系博士 經歷：

海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任

海洋大學海洋事務與資源管理研究所長

海洋大學應用經濟研究所長

農委員會漁業署諮詢委員

內政部營建署諮詢委員、「永續海岸推動服務團」委員

臺灣漁業經濟發展協會理事長

臺灣農村經濟學會理事長