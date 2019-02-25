中選會主委懸缺 政院提名前雲林縣長李進勇
最新更新：2019/02/25 08:48
懸缺近3個月的中選會主委，據透露，政院將提名擔任過法官、律師的前雲林縣長李進勇。（中央社檔案照片）
（中央社台北25日電）懸缺近3個月的中選會主委，據透露，政院將提名擔任過法官、律師的前雲林縣長李進勇。此外，政院也補實海洋委員會、農委會政務副主委，將分別由莊慶達、黃金城出任。
去年底史上最大規模的九合一選舉併公投投票，引發許多選務亂象，時任中選會主委陳英鈐選後請辭獲准。
高層今天透露，政院決定提名李進勇出任中選會主委，將送立法院同意。李進勇曾任法官、律師，歷任基隆市長、雲林縣長，以及內政部、交通部、法務部次長，熟悉法務及選務。
內定海洋委員會政務副主委莊慶達，為海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授，歷任海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任、台灣農村經濟學會理事長等職務。
內定農委會政務副主委黃金城，歷任農委會農業委員會家畜衛生試驗所所長、農委會常務副主委等職務。1080225
李進勇小檔案
- 學歷：
臺北大學法律學系學士
國立臺灣大學法律學碩士
- 經歷：
臺灣花蓮、宜蘭、臺中地方法院法官
立法委員
基隆市市長
內政部政務次長
行政院公共工程委員會副主委
法務部政務次長
交通部政務次長
雲林縣縣長
莊慶達小檔案
- 學歷：
國立臺灣大學農業經濟系學士
美國內布拉斯加大學林肯分校農業與資源經濟系碩士
美國北卡羅萊納州經濟系博士
- 經歷：
海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任
海洋大學海洋事務與資源管理研究所長
海洋大學應用經濟研究所長
農委員會漁業署諮詢委員
內政部營建署諮詢委員、「永續海岸推動服務團」委員
臺灣漁業經濟發展協會理事長
臺灣農村經濟學會理事長
黃金城小檔案
- 學歷：
美國威斯康辛大學病毒學博士
國立中興大學獸醫學系
- 經歷：
行政院農業委員會常務副主任委員（105.6.14－）
行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處主任（101.10-105.06）
行政院農業委員會技監（101.07-101.10）
行政院農業委員會家畜衛生試驗所所長（98.04-101.07）