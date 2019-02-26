傳機密資料忘在YouBike車籃 中科院：違規者將究責

外傳中科院一名軍官將「麒麟專案」機密資料遺忘在YouBike車籃，下一位借車的士官發現後，馬上向國防部保防安全處報告並將資料帶回。圖僅為示意。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外傳中科院一名軍官將「麒麟專案」機密資料遺忘在YouBike車籃，險些洩密。中科院今天表示，該案涉及基礎工程技術開發，依例不評論，但對所屬涉及違反保密規定者，都會依規定究責。

網路媒體上報報導，去年底中科院負責代號「麒麟專案」太空低軌道的運載火箭的上校副組長，前往國防部開會結束後騎YouBike到捷運站，卻將機密的運載火箭紙本資料留在車籃就離去。下一位借車的士官隨後發現公文夾內的資料竟是國防機密文件，馬上向國防部保防安全處報告並將資料帶回，避免中科院現正研發的運載火箭資料外洩。

對此，國家中山科學研究院發布新聞稿指出，「麒麟專案」為該院基礎工程技術開發工作，中科院對專案內容依例不予評論，請媒體勿做過度聯想。

中科院並表示，中科院所屬涉及違反保密規定者，皆會依照該院保密違失處理標準處理，追究當事人、相關各級人員責任；嚴重者加重處分，並調離主管職務。中科院也將持續強化保密教育，深化員工危機敏感度，以維護安全。（編輯：楊凱翔）1080226