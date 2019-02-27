海巡解除慶富造艇契約 求償16億元勝訴

（中央社記者蕭博文台北27日電）慶富公司承攬海洋委員會海巡署艦隊分署的28艘巡防艇採購案，因第14艘巡防艇逾期未交船遭解約。海巡署向慶富求償新台幣16億餘元，士林地方法院今天判決海巡署全部勝訴。

士院新聞資料指出，海巡署提起訴訟主張，民國102年4月30日就「100噸級巡防救難艇28艘採購案」公開招標，由慶富造船公司得標。慶富依約必須給付28艘100噸級巡防救難艇、備用主機、發電機，契約價金總額37億4200元。

海巡署指出，慶富106年8月財務周轉不靈及負責人涉入獵雷艦詐貸等案，施工人員出工率下降，採購契約陷於嚴重給付遲延，第14艘巡防救難艇逾期90天仍未交船，因此解除第14艘至第28艘巡防艇的採購契約。

海巡署請求慶富給付逾期違約金3068萬元、未交船的15艘巡防救難艇重新招標後的價差與額外費用共13億餘元、已交船的13艘巡防救難艇的維修保固費用2億餘元等，共16億3714萬餘元。

新聞資料指出，全案有原採購契約、解約函、支出費用單等證據，慶富未提出任何書狀答辯，也未派人到庭爭執，依民事訴訟法規定視為自認，堪信海巡署主張為真實，判決慶富給付新台幣16億3714萬餘元，仍可上訴。

高雄地檢署偵辦慶富獵雷艦案涉詐貸和洗錢，去年2月偵結，依詐欺、背信和違反銀行法等罪嫌，起訴慶富董事長陳慶男等5人。其中，陳慶男遭檢方求處重刑30年，併科罰金新台幣10億元，全案由高雄地方法院審理中。（編輯：李亨山）1080227