疑涉海科館弊案 陳慶男深夜遭聲押禁見獲准

（中央社記者王淑芬高雄26日電）慶富集團董事長陳慶男涉海軍獵雷艦弊案，高雄地院今天第二度裁定追加保證金額變更為新台幣3200萬元後停押獲釋；但又疑因涉海科館BOT弊案，雄檢帶回偵辦，於25日深夜聲押獲准。

涉及獵雷艦詐貸63億元案遭羈押的陳慶男，即將於3月6日屆滿最長3次延押期限，高雄地方法院裁定停押，並於25日上午自高雄看守所獲釋，但因另疑涉基隆國立海科館BOT弊案，高雄地檢署隨即將他帶回偵辦，於下午3時訊後向高雄地方法院聲請羈押禁見。

經過長時間召開覊押庭，法院於25日深夜裁准。

高雄地檢署表示，檢調偵辦海科館興建工程涉及詐貸弊案，指揮蒐證組檢察事務官與法務部調查局南部地區機動工作站組成專案小組蒐證，於23日提訊陳慶男，並於25日高雄地院裁定審理中的被告陳慶男停止羈押後，立即傳喚到案說明，以釐清案情。

檢方庭訊發現承作海科館興建工程的工程公司負責人就是陳慶男，他明知民國104年、105年間興建工程進度大幅落後，竟先後三次指示公司員工製作不實工程進度圖及證明書，供建築師事務所人員簽核，再由公司持向聯貸銀行申請核撥工程款，以致銀行陷於錯誤，共核撥工程款3億多元。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝表示，陳慶男涉犯銀行法第125條之3第1項詐欺銀行罪，以及刑法偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，檢方訊後向法院聲請羈押禁見。1080226