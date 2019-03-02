央行21日開理監事會 學者：利率連11凍機率高

（中央社記者潘姿羽台北2日電）央行3月21日將召開今年首次理監事會，有別於以往市場認為是在不動與升息間2選1，近日卻多了降息選項，但智庫學者認為，不太可能降息，利率連11凍機率較大。

去年12月，央行在理監事會會後記者會宣布利率連10凍，值得注意的是，央行也大幅下修2019年台灣經濟成長率預測，從2.48%降至2.33%，且美國聯準會調降2019年升息次數，均讓市場嗅到風向轉變的味道。

央行總裁楊金龍在會後記者會上特別說明，央行不會採取預防性升息，也不會採取預防性貶值，但根據對2019年經濟及物價的預測，採取適當寬鬆政策是合適的。

楊金龍在上次理監事會會後記者會指出，央行目前維持適當寬鬆貨幣政策，但透露仍有降息空間，而今年以來，政府公布的經濟數據持續走弱，除了出口連3月負成長，國發會按月公布的景氣燈號轉呈代表景氣低迷的藍燈，製造業採購經理人指數（PMI）依舊處於緊縮狀態，經濟漸露疲態，讓央行可能開始考慮降息的說法擴大發酵。

不過國內智庫與學者評估台灣在升息與降息的條件及當前經濟情勢後，一致認為降息「還不是時候」；台經院研究六所所長吳孟道更直言，利率不動是最有可能的結果。

吳孟道分析，過去一年外界都在關注央行會不會升息，而央行決定升不升息，基本上是看景氣、通膨2大指標，如今台灣景氣走緩，物價成長更是低迷，顯見台灣現況不具備升息條件；如果美國聯準會升息步調真的慢下來，升息不會是央行今年利率決策考量的選項。

至於外界討論的降息，吳孟道表示，確實存在降息空間，但物價不到有通貨緊縮的疑慮，經濟走緩也是在預期之中，既然如此，利率不動是最可能的選項。

「這個環境還沒有嚴重到要去降息，刺激經濟的地步。」政治大學金融系教授殷乃平也說，金融海嘯以來，各國大量印鈔、擴大貨幣供給，儘管現在全球經濟走緩，但貨幣供給還是在相對偏高的水位，台灣央行目前比較可能是先觀望大環境動向。

單就台灣的經濟環境來看，殷乃平表示，台灣經濟成長趨緩，但沒有到急遽向下的地步，也因此，央行不需要現在採取降息這種強力的刺激政策。

吳孟道進一步說明，市場預期可能降息，主因是台灣經濟走緩，而降息可以帶來立即性的短期效果，利率變低、企業借錢更容易等，透過降息刺激投資和消費，以達振興經濟之效。

不過吳孟道指出，台灣的問題是投資不振、經濟缺乏成長動能，即便央行降息，企業能夠借錢，但缺乏投資機會，借錢也不知道要幹什麼；他表示，體質健康的社會不應該倚賴貨幣政策作為救經濟的工具，降息有助於資本市場活絡，但結構問題才是根本，改善投資環境、提升產業競爭力，才是長遠之計。

據央行去年第4季理監事會議議事錄摘要內容，考量降低大眾對未來不確定性的預期，國內通膨溫和且經濟趨緩，市場資金穩定且充裕等因素後，「偏鴿」因此成為理監事會議共識。

值得注意的是，有位理事特別提醒，央行利率已維持一段期間不變，如果有天央行打算調整利率，應該思考這對市場會釋放什麼訊息，以及市場將如何解讀。

央行將在3月21日召開今年首次理監事會議，面對景氣走緩的經濟環境，外界格外關注央行利率決策是否維持不動，或是會有何進一步的作法。（編輯：林興盟）1080302