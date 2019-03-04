缺席世衛疫苗會議 總統抗議政治考量

總統蔡英文（右）4日在總統府接見友邦馬紹爾群島共和國國會議長凱迪（左），蔡總統表示，世衛流感疫苗選株會議因政治考量導致台灣無法參與，對此，「我們已經表達強烈的抗議」。中央社記者鄭傑文攝 108年3月4日

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統蔡英文今天下午接見馬紹爾群島共和國訪問團，致詞過程中，頻頻咳嗽，針對世衛流感疫苗選株會議因政治考量，導致台灣無法參與，「我們已經表達強烈的抗議」，強調防疫不應該有國界。

世界衛生組織2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加。這是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

總統下午在總統府接見馬紹爾群島共和國國會議長凱迪伉儷訪問團一行人，總統致詞表示，這幾天在北京舉行的世衛流感疫苗選株會議，因為政治的考量導致台灣無法參與，不但嚴重違反台灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞，對此，「我們已經表達強烈的抗議」。

蔡總統說，衛生防疫不應該有國界，更不應該因為特定國家的政治立場受到影響，阻礙台灣的參與，傷害的不只是台灣，也傷害國際社會對防疫的共同努力。

她進一步說，台灣作為國際社會負責任的一員，將會繼續爭取相關的組織、活動的參與，確保國人的健康權益，對國際社會能夠做出更多的貢獻。

總統除了歡迎凱迪等人到訪外，總統說，去年是兩國建交20週年，馬紹爾群島共和國國會一致通過友台的決議案及台馬戰略合作及夥伴關係架構，以國會立法肯定台馬兩國的外交關係。

總統說，馬紹爾群島共和國國會上個月再次大力相挺，一致通過新的友好決議，除了認同民主台灣以及讚揚台灣是馬國真實的盟友，並且肯定台灣對印太地區和平繁榮的貢獻，這些都代表台灣在馬國進行長期合作得到肯定。

總統期待馬國在國際社會上繼續支持台灣，她說，兩國都走過歷史艱辛的歲月，才爭取到今天的民主與自由，也都因為堅持民主、自由、人權的理想才能讓和平及民主逐漸落實在人民的日常生活當中。

致詞過程中，總統頻頻咳嗽，總統希望兩國以自由、民主等共享的價值為基礎，持續建立更緊密的夥伴關係，在教育、文化、醫療以及基礎建設等各方面一起創造更多的合作成果，也預祝今年11月中旬馬國將舉行4年1次國會參議員選舉，凱迪議長連任成功，繼續推動各項政治理念，為馬國人民帶來更多福祉。（編輯：楊凱翔）1080304