馬紹爾國會議長：從總統到外長百分之百支持台灣

馬紹爾群島共和國國會議長凱迪（H.E. Kenneth A. Kedi）（左2）4日會見立法院長蘇嘉全（中），並將馬國國會今年通過表達對台灣支持的第74-1號決議文交予蘇嘉全。民主進步黨立法委員莊瑞雄（左）、陳曼麗（右2）、林靜儀（右）在場。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年3月4日

（中央社記者范正祥台北4日電）馬紹爾群島共和國國會議長凱迪今天會見立法院長蘇嘉全時表示，馬國從總統到外長都百分之百支持台灣，基於人民自由與民主的共同原則，馬國永遠與台灣站在一起。

凱迪（H.E. Kenneth A. Kedi）今天由馬紹爾駐台大使艾芮瓊（H.E. Amb. Neijon R. Edwards）陪同至立法院會見蘇嘉全，民進黨立委莊瑞雄、陳曼麗、林靜儀及立法院副秘書長高明秋等人在場。

蘇嘉全致詞時指出，去年是台灣與馬紹爾建交20週年，在凱迪大力協助下，馬國國會一致通過由馬國外交暨貿易部提出的「台馬建交20週年友台決議案」與「2018年戰略合作暨夥伴關係架構」。這兩項議案的通過，是台馬邦誼最珍貴的紀念。

蘇嘉全也提到，去年在諾魯舉行的「亞太國會議員聯合會」（APPU）年會上，台灣成功爭取到今年年會主辦權，他誠摯邀請凱迪來台參加。

凱迪表示，台馬自1998年建交已經20年，馬國國會去年通過關於兩國人民與國會堅定友誼的決議案，是兩國珍貴的紀念。今年馬國國會更通過第74-1號決議，進一步表達對台灣的支持。他說，此行特別將最新的決議文帶來台灣交予蘇嘉全。

凱迪指出，74-1號決議稱讚台灣的民主成就，並肯定台灣維持區域和平與繁榮，是一個非常值得依賴的夥伴。決議文中也強調，中國針對台灣與台灣友邦的敵意與對立逐漸高升，馬國國會特別通過此案，表達對台灣的支持。

談及馬國國會通過第74-1號決議，凱迪說，現在亞太情勢與全球局勢都不穩定，該決議文顯得更重要，馬紹爾將會持續努力，追求亞太地區與全球的和平穩定。

會見蘇嘉全時，凱迪也代表馬國國會，表達對台灣加入國際組織的支持。（編輯：李信寬）1080304