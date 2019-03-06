參與國際會議 陳時中：忍辱負重不唾面自乾

對於台灣因中國延遲轉交邀請函而被迫缺席世衛流感疫苗選株會議，衛福部長陳時中6日答詢表示，參加相關國際會議不能有「唾面自乾」的做法。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北6日電）中國延遲轉交邀請函，台灣被迫缺席世衛流感疫苗選株會議。衛福部長陳時中今天在立法院答詢時說明，參加相關國際會議的態度，可以「忍辱負重」，但不能有「唾面自乾」的做法。

世界衛生組織（WHO）2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加。這是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案」等案。中國國民黨立法委員李彥秀質詢時除了關切兒少照顧與保護，也質詢列席備詢的陳時中關於台灣被迫缺席世衛流感疫苗選株會議一事。

李彥秀質詢，以往台灣參與相關會議，外交部會前都會知會相關部會，包括出席代表先行出發，甚至與會學者專家也都會先到會議地點先做準備。這次是不是外交部與衛福部的溝通有落差，至少開會日期事先是知道的，所以到底是什麼原因。

對於李彥秀追問，是不是外交部與衛福部溝通出現狀況。陳時中答覆，不是。

陳時中答覆，最重要的原因，這次會議在北京舉行。在其他地方舉行時，駐外人員可以事先準備。「這次因為在北京沒有相關的駐外人員，所以我們就比較謹慎，希望能夠收到邀請函，然後才去。」

陳時中也向李彥秀說明，對於參加相關國際會議，衛福部的態度很清楚，參加國際會議是要守護台灣人民的健康以及台灣的專業要和國際分享。他說，「所以我們可以忍辱負重，但不能有唾面自乾的做法。」（編輯：趙蔚蘭）1080306